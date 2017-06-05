Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Литва начинает строить на границе с РФ заграждение в 45 км стоимостью €1,335 млн

Международная панорама
5 июня, 10:55 дата обновления: 5 июня, 11:30 UTC+3 ВИЛЬНЮС /Корр. ТАСС, Владимир Иванов

Церемония закладки первого столба сооружения состоялась в деревне Рамонишкяй Шакяйского района

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Pasienis.lt

ВИЛЬНЮС, 5 июня. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Строительство заграждения на границе с Калининградской областью РФ протяженностью 45 км начинается в Литве. В деревне Рамонишкяй Шакяйского района в понедельник организована церемония закладки первого столба пограничного сооружения.

"Целью данной меры является защита экономических интересов страны и укрепление безопасности путем усиления борьбы с контрабандой и нелегальной миграцией", - отметил глава МИД Эймутис Мисюнас.

Смотрите также

Врио губернатора Калининградской области усомнился в строительстве стены между РФ и Литвой

Литва намерена построить заграждение на границе с РФ

Он не отрицал, что на решение о строительстве заграждения повлияла и геополитическая обстановка и напомнил инцидент 2014 года с задержанием на границе Эстонии и РФ сотрудника полиции безопасности Эстонии. Стороны тогда по разному трактовали место, где был произведен арест. "Для того, чтобы подобного не произошло, решено построить заграждение", - сказал Мисюнас. "Разумеется, оно не смогло бы остановить движение военной техники", - признал глава МВД.

На сухопутном участке границы с Калининградской областью Литва до конца года построит проволочный забор высотой два метра с дополнительными средствами электронного контроля. Заграждение появится на участке схождения границ Литвы, Польши и РФ около озера Виштитис (Виштынецкое озеро) и протянется по территории Шакяйского и Вилкавишкского районов до Немана.

Стоимость работ, которые планируется выполнить до конца текущего года, составит €1,335 млн. Деньги выделяются из государственного бюджета, хотя в Вильнюсе изначально рассчитывали на долевое финансирование ЕС. Всего на эти цели в госбюджете было предусмотрено €3,6 млн. В дальнейших планах - возведение заграждения на границе с Белоруссией.

Длина литовско-российской границы (Литва граничит только с Калининградской областью) составляет 294,4 км, из которых 253,7 км проходят по суше и внутренним водоемам, 18,5 км - по Куршскому заливу, 22,2 км - по Балтийскому морю. По оценке погранслужбы, наиболее проблемный участок составляет более 130 км. В ведомстве считают, что в результате постройки заграждения будет улучшена охрана государственной границы Литвы и внешних границ Евросоюза, которыми являются рубежи балтийской республики с Белоруссией и Россией.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Литва Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шесть арабских стран разрывают дипотношения с Катаром
2
В Твери арестовали подозреваемого в убийстве девяти человек
3
СК проверит действия должностных лиц после падения тополя на жителя Урала во время урагана
4
Футболист Данни объявил об уходе из "Зенита"
5
Катар считает решение арабских государств о разрыве дипотношений неоправданным
6
Власти Москвы просят суд изъять участок земли у главы Россельхознадзора Данкверта
7
Синоптики предупредили о ливне и сильном ветре в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама