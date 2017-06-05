Литва начинает строить на границе с РФ заграждение в 45 км стоимостью €1,335 млн

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ВИЛЬНЮС, 5 июня. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Строительство заграждения на границе с Калининградской областью РФ протяженностью 45 км начинается в Литве. В деревне Рамонишкяй Шакяйского района в понедельник организована церемония закладки первого столба пограничного сооружения.
"Целью данной меры является защита экономических интересов страны и укрепление безопасности путем усиления борьбы с контрабандой и нелегальной миграцией", - отметил глава МИД Эймутис Мисюнас.
Он не отрицал, что на решение о строительстве заграждения повлияла и геополитическая обстановка и напомнил инцидент 2014 года с задержанием на границе Эстонии и РФ сотрудника полиции безопасности Эстонии. Стороны тогда по разному трактовали место, где был произведен арест. "Для того, чтобы подобного не произошло, решено построить заграждение", - сказал Мисюнас. "Разумеется, оно не смогло бы остановить движение военной техники", - признал глава МВД.
На сухопутном участке границы с Калининградской областью Литва до конца года построит проволочный забор высотой два метра с дополнительными средствами электронного контроля. Заграждение появится на участке схождения границ Литвы, Польши и РФ около озера Виштитис (Виштынецкое озеро) и протянется по территории Шакяйского и Вилкавишкского районов до Немана.
Стоимость работ, которые планируется выполнить до конца текущего года, составит €1,335 млн. Деньги выделяются из государственного бюджета, хотя в Вильнюсе изначально рассчитывали на долевое финансирование ЕС. Всего на эти цели в госбюджете было предусмотрено €3,6 млн. В дальнейших планах - возведение заграждения на границе с Белоруссией.
Длина литовско-российской границы (Литва граничит только с Калининградской областью) составляет 294,4 км, из которых 253,7 км проходят по суше и внутренним водоемам, 18,5 км - по Куршскому заливу, 22,2 км - по Балтийскому морю. По оценке погранслужбы, наиболее проблемный участок составляет более 130 км. В ведомстве считают, что в результате постройки заграждения будет улучшена охрана государственной границы Литвы и внешних границ Евросоюза, которыми являются рубежи балтийской республики с Белоруссией и Россией.