СМИ: власти Турции начали процедуру лишения гражданства Фетхуллаха Гюлена

Первый в истории форум атлетов-паралимпийцев пройдет в июне в немецком ДуйсбургеСпорт 5 июня, 10:52
Мутко: матч с венграми важен для сборной России со всех точек зренияСпорт 5 июня, 10:51
Минфин прогнозирует снижение цены барреля нефти до $40 в I квартале 2018 годаЭкономика и бизнес 5 июня, 10:15
В Твери арестовали подозреваемого в убийстве девяти человекПроисшествия 5 июня, 10:03
Как правильно экономить на запчастях: пять советов IsNext.ruНовости партнеров 5 июня, 10:00
Иркутские власти не будут тушить пожар на площади 16 тыс. гаСибирь 5 июня, 9:27
Футболист Данни объявил об уходе из "Зенита"Спорт 5 июня, 9:26
Telegraph: один из лондонских террористов пытался вербовать детейМеждународная панорама 5 июня, 9:24
Тиллерсон: США, возможно, будут заинтересованы в новом соглашении по климатуМеждународная панорама 5 июня, 9:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Власти Турции запустили процедуру лишения гражданства 130 человек, в числе которых исламский проповедник Фетхуллах Гюлен и ряд депутатов прокурдской Партии демократии народов (ПДН). Об этом сообщила в понедельник газета Hurriyet Daily News со ссылкой на МВД страны.
По данным издания, все 130 человек утратят гражданство Турции, если не вернутся в страну в течение трех месяцев.
Фетхуллаха Гюлена и членов его организации ФЕТО считают главными подозреваемыми в попытке госпереворота 15 июля 2016 года. В результате неудавшегося переворота погибли 246 человек, не считая путчистов, более двух тысяч человек получили ранения. Заговорщики захватили начальника Генштаба Турции Хулуси Акара и планировали взять в плен президента Тайипа Эрдогана. После этого правительство начало масштабные чистки госаппарата и других структур от лиц, оказывавших поддержку ФЕТО и Фетхуллаху Гюлену.
Ранее прокуратура требовала для Гюлена и еще 10 фигурантов этого дела по 92 пожизненных срока и от 56 до 174 лет тюрьмы за совершенные преступления. Сам проповедник с 1999 года проживает в США и все обвинения в свой адрес отвергает.