СМИ: власти Турции начали процедуру лишения гражданства Фетхуллаха Гюлена

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Власти Турции запустили процедуру лишения гражданства 130 человек, в числе которых исламский проповедник Фетхуллах Гюлен и ряд депутатов прокурдской Партии демократии народов (ПДН). Об этом сообщила в понедельник газета Hurriyet Daily News со ссылкой на МВД страны.

По данным издания, все 130 человек утратят гражданство Турции, если не вернутся в страну в течение трех месяцев.

Фетхуллаха Гюлена и членов его организации ФЕТО считают главными подозреваемыми в попытке госпереворота 15 июля 2016 года. В результате неудавшегося переворота погибли 246 человек, не считая путчистов, более двух тысяч человек получили ранения. Заговорщики захватили начальника Генштаба Турции Хулуси Акара и планировали взять в плен президента Тайипа Эрдогана. После этого правительство начало масштабные чистки госаппарата и других структур от лиц, оказывавших поддержку ФЕТО и Фетхуллаху Гюлену.

Ранее прокуратура требовала для Гюлена и еще 10 фигурантов этого дела по 92 пожизненных срока и от 56 до 174 лет тюрьмы за совершенные преступления. Сам проповедник с 1999 года проживает в США и все обвинения в свой адрес отвергает.