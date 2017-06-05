Представитель Ирана: разрыв рядом стран отношений с Катаром дестабилизирует ситуацию

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ТЕГЕРАН, 5 июня. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Разрыв рядом арабских государств дипотношений с Катаром лишь дестабилизирует ситуацию в регионе. Об этом, как сообщает агентство ISNA, заявил в понедельник заместитель руководителя администрации президента ИРИ Хамид Абуталеби.
"Время санкционных действий, создания коалиций прошло. Разрыв дипломатических отношений и закрытие границ не являются способом выхода из кризиса. Агрессия, оккупация, блокада отдельных стран не будут иметь результата, а лишь приведут к дестабилизации (ситуации)", - подчеркнул в Twitter представитель иранской президентской администрации.
Минувшей ночью ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия и Египет объявили о разрыве дипломатических отношений с Дохой "из-за поддержки эмиратом терроризма". Позднее к ним присоединился Йемен.
Две недели назад на сайте Информационного агентства Катара (QNA) был опубликован текст, приписываемый эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани, в котором он, в частности, назвал Иран "гарантом стабильности в регионе" и выступил с критикой политики некоторых стран ССАГПЗ, направленной против Тегерана. Кроме того, на сайте агентства появилось заявление МИД страны о якобы отзыве послов эмирата из пяти арабских стран, в том числе Саудовской Аравии и ОАЭ.
Спустя минуты после этой публикации директор QNA заявил, что сайт агентства был взломан, а опубликованный на нем текст выступления главы государства не соответствует действительности. МИД Катара также выступил с официальным опровержением.
Однако разорвавшие дипотношения с Катаром арабские страны, видимо, сочли эти заявления неубедительными.