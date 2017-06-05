Эр-Рияд не будет препятствовать приезду в королевство паломников из Катара

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КАИР, 5 июня. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Эр-Рияд не намерен препятствовать приезду мусульманских паломников из Катара и совершению ими хаджа к святым местам ислама в городах Мекка и Медина, расположенных на территории королевства. Об этом, как передало в понедельник Саудовское агентство печати, сообщили власти Саудовской Аравии.
В специальном заявлении отмечается, что, несмотря на разрыв дипотношений с Государством Катар и введенные в этой связи определенные меры, королевство "привержено своим обязательствам по приему и предоставлению необходимых услуг катарским паломникам", направляющимся к святым для всех мусульман местам в Мекку и Медину.
Минувшей ночью ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия и Египет объявили о разрыве дипломатических отношений с Дохой из-за поддержки эмиратом терроризма. Позже эти действия поддержало правительство Йемена и временное правительство Ливии, штаб-квартира которого находится на востоке страны.