Мальдивы объявили о разрыве дипотношений с Катаром

Пресс-конференция глав МИД РФ и Белоруссии в Москве. ВидеотрансляцияПолитика 5 июня, 12:26
Бывший тренер "Спартака" Аленичев возглавил "Енисей"Спорт 5 июня, 12:24
Военный знак качества: зачем российской армии "ударные" подразделенияАрмия и ОПК 5 июня, 12:21
ФК "Спартак" объявил о назначении Измайлова на пост зампреда совета директоровСпорт 5 июня, 12:08
Yamaha отзывает в РФ почти 400 мотоциклов из-за возможных проблем с управлениемЭкономика и бизнес 5 июня, 12:05
Космонавт Новицкий рассказывает о своей миссии на орбите. ВидеотрансляцияКосмос 5 июня, 11:58
Совет муниципальных образований Москвы поддержал программу реновацииОбщество 5 июня, 11:54
Сарсания: решение не продлевать контракт с Данни принял тренерский штаб "Зенита"Спорт 5 июня, 11:53
Минфин прогнозирует снижение цены барреля нефти до $40 в I квартале 2018 годаЭкономика и бизнес 5 июня, 11:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Мальдивская Республика объявила о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
Ранее ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, а также временное правительство Ливии объявили о разрыве дипломатических отношений с Дохой из-за поддержки эмиратом терроризма. ОАЭ и Бахрейн также решили закрыть в течение 24 часов свое воздушное пространство для Катара. В Дохе выразили сожаление в связи с решением арабских государств и назвали его необоснованным.