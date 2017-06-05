Мальдивы объявили о разрыве дипотношений с Катаром

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Мальдивская Республика объявила о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Ранее ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, а также временное правительство Ливии объявили о разрыве дипломатических отношений с Дохой из-за поддержки эмиратом терроризма. ОАЭ и Бахрейн также решили закрыть в течение 24 часов свое воздушное пространство для Катара. В Дохе выразили сожаление в связи с решением арабских государств и назвали его необоснованным.