СМИ: Эр-Рияд начал закрывать офисы Al Jazeera после разрыва отношений с Дохой

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 5 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Власти Саудовской Аравии закрывают офисы базирующегося в Дохе спутникового телеканала Al Jazeera после объявления о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Об этом сообщил новостной портал "Аджиль" со ссылкой на собственные источники.
По его информации, лицензии на работу, выданные сотрудникам компании, аннулируются, представительства в королевстве закрываются. Саудовским подданным, сотрудничающим с катарским телеканалом, рекомендовано сменить место работы.
Официального подтверждения от руководства спутникового телеканала пока не поступало.
Ранее ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, а следом Йемен и временное правительство Ливии, а также Мальдивы объявили о разрыве дипломатических отношений с Дохой из-за поддержки эмиратом терроризма. В Дохе выразили сожаление в связи с решением арабских государств и назвали его необоснованным. В заявлении арабских государств, в частности, содержится обвинения в адрес эмирата о поддержке экстремистской идеологии и распространения ее посредством СМИ, в частности, телеканала Al Jazeera.
В конце мая после публикации на сайте информационного агентства Катара (QNA) приписываемой эмиру шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани речи, в которых он якобы назвал Иран гарантом стабильности регионе, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты заблокировали доступ к информационным ресурсам Катара. На этот шаг королевство и эмираты пошли, несмотря на заявления МИД Катара о недостоверности размещенных материалов вследствие хакерской атаки.