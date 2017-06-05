Атамбаев подписал закон о проведении президентских выборов в Киргизии 15 октября

БИШКЕК, 5 июня. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал в понедельник принятый ранее парламентом республики закон, который предусматривает проведение в нынешнем году в стране президентских выборов 15 октября. Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"Закон "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша (Верховного Совета)" был принят парламентом 31 мая", - напомнила пресс-служба.

Согласно новым нормам, выборы президента должны проводиться в республике в третье воскресенье октября. По решению парламента и президента, в десять раз повышен денежный залог для кандидатов на пост главы государства - со 100 тыс. сомов (около $1,5 тыс.) до 1 млн сомов ($15 тыс.). Ранее власти Киргизии планировали провести в этом году президентские выборы 19 ноября.

В связи с новым законодательством, Центральная избирательная комиссия по проведению выборов и референдумов в Киргизии обязана будет до 15 июня объявить о начале предвыборной кампании. На сегодняшний день о намерении баллотироваться в президенты уже объявили бывшие премьер-министры Омурбек Бабанов и Темир Сариев, а также лидер парламентской фракции "Онугуу" ("Прогресс") Бакыт Торобаев. Пропрезидентская Социал-демократическая партия Киргизстана приняла решение выдвинуть кандидатом на эту должность нынешнего главу кабмина Сооронбая Жээнбекова, который после прохождения процедуры регистрации обязан будет временно уйти с поста премьера.

Действующий президент страны Алмазбек Атамбаев не имеет права принимать участие в предстоящих выборах, поскольку закон запрещает гражданам дважды занимать главный государственный пост в стране.