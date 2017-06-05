Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Атамбаев подписал закон о проведении президентских выборов в Киргизии 15 октября

Международная панорама
5 июня, 13:02 UTC+3 БИШКЕК /Корр. ТАСС, Вадим Нешкумай

В пресс-службе главы киргизского государства уточнили, что закон "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша (Верховного Совета)" был принят парламентом 31 мая"

Поделиться
Материал из 1 страницы

БИШКЕК, 5 июня. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал в понедельник принятый ранее парламентом республики закон, который предусматривает проведение в нынешнем году в стране президентских выборов 15 октября. Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"Закон "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша (Верховного Совета)" был принят парламентом 31 мая", - напомнила пресс-служба.

Согласно новым нормам, выборы президента должны проводиться в республике в третье воскресенье октября. По решению парламента и президента, в десять раз повышен денежный залог для кандидатов на пост главы государства - со 100 тыс. сомов (около $1,5 тыс.) до 1 млн сомов ($15 тыс.). Ранее власти Киргизии планировали провести в этом году президентские выборы 19 ноября.

В связи с новым законодательством, Центральная избирательная комиссия по проведению выборов и референдумов в Киргизии обязана будет до 15 июня объявить о начале предвыборной кампании. На сегодняшний день о намерении баллотироваться в президенты уже объявили бывшие премьер-министры Омурбек Бабанов и Темир Сариев, а также лидер парламентской фракции "Онугуу" ("Прогресс") Бакыт Торобаев. Пропрезидентская Социал-демократическая партия Киргизстана приняла решение выдвинуть кандидатом на эту должность нынешнего главу кабмина Сооронбая Жээнбекова, который после прохождения процедуры регистрации обязан будет временно уйти с поста премьера.

Действующий президент страны Алмазбек Атамбаев не имеет права принимать участие в предстоящих выборах, поскольку закон запрещает гражданам дважды занимать главный государственный пост в стране.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Атамбаев, Алмазбек Шаршенович
Страны
Киргизия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поклонская объяснила, почему в ее декларации о доходах нет сведений о муже и машине
2
Шесть арабских стран разрывают дипотношения с Катаром
3
УФСИН: экс-главу банка "Огни Москвы" еще в марте перевели из СИЗО под домашний арест
4
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
5
В Москве обокрали магазин одежды Black Star рэпера Тимати
6
Футболист Данни объявил об уходе из "Зенита"
7
Кремль не комментирует претензии стран Персидского залива к Катару
Темы дня
Загрузка...
Реклама