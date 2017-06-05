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Лондонский мост и одноименная станция открыли для пассажиров

Международная панорама
5 июня, 13:02 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 5, июня. /ТАСС

Улицы этого района патрулируют усиленные наряды полиции

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ЛОНДОН, 5 июня. /ТАСС/. Полицейские оцепления вокруг Лондонского моста, где в ночь на 4 июня были совершены теракты, жертвами которых стали семь человек, сняты  ранее, чем планировалось. Об этом говорится в сообщении Транспортного управления Лондона.

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Таким образом для пассажиров железнодорожной станции "Лондонский мост" - четвертой по загруженности в Соединенном Королевстве - открыты все входы и выходы, в том числе в столичную подземку.

Ранее, как ожидалось, станция должна была открыться  в 05:00 местного времени (07:00 мск) только на выход в связи с чем пассажиров предупредили о возможных сбоях в графике движения поездов, в частности, в направлении восточного английского графства Кент и южного Суррей. Однако, согласно заявлению столичного управления, станция теперь открыта для пассажиров. Открыт также сам Лондонский мост и близлежащие дороги. При этом улицы этого района патрулируют усиленные наряды полиции.

В ночь на 4 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста в британской столице. Затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. По последним данным, в результате терактов семь человек погибли, 48 человек были госпитализированы. Состояние 21 из них - критическое. Нападавшие были ликвидированы полицией.

Тем временем на столичном Вестминстерском мосту вблизи парламента, где в марте был совершен теракт, установлены новые мощные ограждения, отделяющие пешеходов от транспортных средств.

22 марта автомобиль, за рулем которого находился житель Бирмингема, 52-летний террорист Халид Масуд, сбил прохожих и трех полицейских на Вестминстерском мосту. Водитель бросил машину у здания британского парламента, а затем с ножом в руках набросился на полицейского в штатском, охранявшего вход в Вестминстерский дворец, и попытался проникнуть в Палату общин. Стражи порядка застрелили нападавшего, в результате действий которого погибли пятеро и пострадали несколько десятков человек.

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