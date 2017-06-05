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В Польше начинаются учения НАТО Saber Strike

Международная панорама
5 июня, 13:35 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина

Мероприятия продлятся до 14 июня

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ВАРШАВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Масштабные штабные учения НАТО Saber Strike ("Удар сабли") начинаются в польском городе Щецин на базе многонационального корпуса командования "Северо-Восток".

Об этом ТАСС сообщил представитель корпуса майор Збигнев Гарбач.

По его словам, учения продлятся до 14 июня. Они представляют собой заключительную фазу более чем двухлетней подготовки корпуса к получению статуса командования передовой группы сил быстрого реагирования НАТО. Предполагается, что теперь он готов принимать на себя руководство действиями войск НАТО.

Сценарий учений предполагает применение на практике пятой статьи Вашингтонского соглашения, которая гласит, что нападение на одну из стран альянса рассматривается как атака на всю НАТО. Нынешние учения носят командно-штабной характер. Они пройдут с использованием компьютерных систем и ориентированы на отработку планирования и принятия решений. Стрельбы или использование тяжелой военной техники не предусмотрены.

После учений корпус должен получить сертификат командования передовой группой сил быстрого реагирования. "Это означает, что время, необходимое для перемещения и начала командования оперативными мероприятиями в указанном регионе, будет значительно сокращено", - пояснил представитель корпуса майор Томаш Песик. "У подразделений более низкой степени готовности будет от трех до шести месяцев на реакцию, однако подразделения высокой готовности должны сократить это время до трех месяцев, а в особых ситуациях до 30 дней", - указал он. "Для личного состава корпуса это означает необходимость постоянно следить за ситуацией в нашей зоне ответственности и быть готовыми переместиться в указанный район", - добавил майор.

К зоне ответственности корпуса относятся весь восточный фланг НАТО, включая Польшу, страны Балтии, территорию Словакии и Венгрии. Для повышения уровня готовности корпуса пришлось вдвое увеличить численность его личного состава - до 400 военнослужащих.

Корпус "Северо-Восток" в Щецине был создан в 1999 году с участием Дании, Германии и Польши. Сейчас в него входят военнослужащие 25 государств, в том числе не входящие в НАТО Финляндия и Швеция. Корпус представляет собой часть военной структуры НАТО. В мирное время действует только штаб. В случае кризисов корпус может использоваться для коллективной обороны стран НАТО, в операциях по поддержанию мира и устранению последствий стихийных бедствий.

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