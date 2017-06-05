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Премьер-министр Турции отменил встречу с главой МИД Германии

Международная панорама
5 июня, 14:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Бинали Йылдырым сослался на очень плотный график

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Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым

© AP Photo/Burhan Ozbilici

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым отменил встречу с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем, сославшись на очень плотный график. Об этом сообщил  телеканал CNN Turk.

Габриэль в данный момент находится с визитом в Турции. Ранее  он уже встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

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Персоны
Йылдырым, Бинали Габриэль, Зигмар
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