Премьер-министр Турции отменил встречу с главой МИД Германии

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым отменил встречу с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем, сославшись на очень плотный график. Об этом сообщил телеканал CNN Turk.

Габриэль в данный момент находится с визитом в Турции. Ранее он уже встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.