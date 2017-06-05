Трамп вновь выступил за ужесточение иммиграционной политики США

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вновь выступил в защиту своих иммиграционных указов, ограничивающих въезд в страну граждан ряда мусульманских государств.

"Люди, юристы и суды могут называть это как угодно, но я считаю, что нам необходим запрет не въезд. Министерство юстиции должно остановиться на первоначальной версии моего указа, а не на той смягченной, политически корректной, которую они направили в Верховный суд", - написал глава Белого дома на своей странице в Twitter, добавив, что Минюсту следует ускорить слушания по это вопросу. Президент также посетовал, что суды в этом вопросе "работают медленно и при этом политизированы".

People, the lawyers and the courts can call it whatever they want, but I am calling it what we need and what it is, a TRAVEL BAN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 июня 2017 г.

Ранее федеральные суды уже дважды выносили решения о блокировании указов Трампа об ужесточении мер в сфере иммиграции. По указу, вводившему 90-дневный запрет на въезд в США для граждан из семи мусульманских стран (Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена), такое решение вынес федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон). Позже отредактированную версию указа заблокировал федеральный суд в Гонолулу (штат Гавайи).

The Justice Dept. should have stayed with the original Travel Ban, not the watered down, politically correct version they submitted to S.C. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 июня 2017 г.