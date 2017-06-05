Корбин призвал Мэй к отставке, обвинив ее в сокращении полицейских кадров

ЛОНДОН, 5 июня. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин призвал премьер-министра и лидера тори Терезу Мэй к отставке, обвинив ее в сокращении полицейских кадров. По его утверждению, Мэй несет ответственность за уменьшение численности стражей порядка в период, когда она возглавляла МВД Соединенного Королевства.

Таким образом он ответил на вопрос телеканала корреспондента ITV, готов ли он поддержать призывы к отставке Мэй.

"Конечно, я бы поддержал, - сказал он, - потому что такие призывы звучат со стороны очень ответственных людей, которые очень обеспокоены тем, что она возглавляла МВД все это время, когда происходило сокращение численности полицейских, а сейчас говорит, что, дескать, у нас возникла проблема. Да у нас есть проблема, так как мы никогда не должны были сокращать численность полицейских кадров".

Корбин также дал понять, что практически реализовать этот призыв на практике можно будет путем голосования против тори на досрочных всеобщих выборах.

"У нас в четверг состоятся выборы, и это, пожалуй, лучшая возможность разобраться с этим вопросом".

В случае своей победы на выборах Лейбористская партия пообещала немедленно увеличить число офицеров полиции на 10 тысяч. Таков ответ оппозиционной политической силы на сокращение численности полицейских на 20 тысяч за время пребывания Мэй на посту министра внутренних дел, который она занимала с 2010 по 2016 годы. Лейбористы считают, что это сокращение напрямую способствовало снижению уровня общественной безопасности в стране, которую в последнее время накрыла волна терактов.