Болгарские парламентарии осуждают нападения на представителей нацменьшинств на Украине

СОФИЯ, 5 июня. /ТАСС/. Группа депутатов парламента Болгарии выступила с осуждением участившихся нападений на представителей болгарского меньшинства на Украине.

Соответствующее заявление распространила парламентская группа "Объединенные Патриоты", в которую входят партии "ВМРО-Болгарское национальное движение", "Национальный фронт спасения Болгарии" и "Атака".

Обнародовавший документ депутат Юлиан Ангелов подверг резкой критике нападения на этнических болгар в Бессарабии (Одесской области). Несколько дней назад местный депутат Василий Кащи, один из представителей болгар на Украине, был атакован украинскими националистами.

"Мы призываем Министерство иностранных дел и посольство Болгарии на Украине, а также просим все депутатские группы в болгарском парламенте четко и решительно осудить нападение на Василия Кащи. Болгарское государство обязано защищать представителей болгарской общины на Украине", - заявил Ангелов. Он напомнил официальным властям в Софии и Киеве, что на Украине проживает от 500 до 800 тысяч этнических болгар.

"Я знаю только, что в последнее время украинские националисты осуществляют давление на болгарское нацменьшинство, - заявил, в свою очередь, один из ведущих представителей партии "Атака" и вице-председатель ее фракции в парламенте Станислав Станилов. - Думаю, что это - следствие распада украинского общества, которое на самом деле никогда не было единым. Украинцы хотят буквально выдворить болгар с Украины в рамках программы по созданию "чистой украинской нации". Кроме того, часть болгар являются русофилами, что уже считается сегодня огромным преступлением на Украине".

По данным источников в Народном собрании Болгарии, депутаты из других фракций парламента также готовы присоединиться к резолюции по защите этнических болгар на Украине.

Митинг против притеснения нацменьшинств

30 мая во время сессии Белгород-Днестровского городского совета более 300 представителей болгарской общины Бессарабии перекрыли движение автомобилей перед горсоветом в знак протеста против участившихся со стороны радикальных элементов нападений на представителей болгарской общины на Украине и осквернения болгарских памятников.

Непосредственным поводом для протестов стало нападение на депутата местного городского совета Василия Кащи, представляющего болгарское меньшинство. Его избили и облили зеленой краской. Ранее вандалы в Болграде Одесской области также осквернили памятник болгарским ополченцам, погибшим во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов.

По мнению болгар, ответственность за это несут власти и лично президент Украины Петр Порошенко. Митингующие потребовали объявить ему импичмент.