МИД Египта дал послу Катара в Каире 48 часов, чтобы покинуть страну

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КАИР, 5 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Египет лишил аккредитации посла Катара в Каире и дал ему 48 часов на то, чтобы покинуть страну. Об этом говорится в заявлении МИД Египта, поступившем в отделение ТАСС.
"Посол Катара в Арабской Республики Египет был вызван сегодня в штаб-квартиру министерства иностранных дел, где ему сообщили о решении разорвать дипломатические отношения с эмиратом и вручили официальную ноту о прекращении аккредитации, - отмечается в коммюнике. - Ему отведено 48 часа, чтобы покинуть страну".
ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, а следом Йемен, временное правительство Ливии и Мальдивы объявили о разрыве дипломатических отношений с Дохой из-за поддержки эмиратом терроризма. ОАЭ и Бахрейн также решили закрыть в течение 24 часов свое воздушное пространство для Катара. Три эмиратские авиакомпании Etihad Airways, FlyDubai и Emirates объявили о приостановке авиасообщения с Катаром со вторника. О приостановке полетов в Доху объявил и египетский национальный перевозчик.