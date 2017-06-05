Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД Египта дал послу Катара в Каире 48 часов, чтобы покинуть страну

Международная панорама
5 июня, 15:13 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дмитрий Тарасов

ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, а следом Йемен, временное правительство Ливии и Мальдивы объявили о разрыве дипломатических отношений с Дохой из-за поддержки эмиратом терроризма

Поделиться
Материал из 1 страницы
Посольство Катара в Каире, Египет

Посольство Катара в Каире, Египет

© EPA/MOHAMED HOSSAM

КАИР, 5 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Египет лишил аккредитации посла Катара в Каире и дал ему 48 часов на то, чтобы покинуть страну. Об этом говорится в заявлении МИД Египта, поступившем в отделение ТАСС.

"Посол Катара в Арабской Республики Египет был вызван сегодня в штаб-квартиру министерства иностранных дел, где ему сообщили о решении разорвать дипломатические отношения с эмиратом и вручили официальную ноту о прекращении аккредитации, - отмечается в коммюнике. - Ему отведено 48 часа, чтобы покинуть страну".

ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, а следом Йемен, временное правительство Ливии и Мальдивы объявили о разрыве дипломатических отношений с Дохой из-за поддержки эмиратом терроризма. ОАЭ и Бахрейн также решили закрыть в течение 24 часов свое воздушное пространство для Катара. Три эмиратские авиакомпании Etihad Airways, FlyDubai  и Emirates объявили о приостановке авиасообщения с Катаром со вторника. О приостановке полетов в Доху объявил и египетский национальный перевозчик.

Смотрите также

Катар призвал своих подданных покинуть ОАЭ в течение двух недель

Бахрейнская авиакомпания Gulf Air замораживает катарское направление

В Катаре работает 300 тыс. египтян, Каир готов их вывезти в случае необходимости

Несколько египетских банков приостановили сделки с Катаром

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг Катара
Страны
Египет
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поклонская объяснила, почему в ее декларации о доходах нет сведений о муже и машине
2
Власти Москвы опубликовали буклет с образцами отделки жилья по программе реновации
3
План "Перехват" введен в Москве после сообщений о похищении ребенка
4
В Москве объявлено штормовое предупреждение
5
Шесть арабских стран разрывают дипотношения с Катаром
6
Футболист Данни объявил об уходе из "Зенита"
7
Премьер-министр Турции отменил встречу с главой МИД Германии
Темы дня
Загрузка...
Реклама