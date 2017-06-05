МИД Египта дал послу Катара в Каире 48 часов, чтобы покинуть страну

КАИР, 5 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Египет лишил аккредитации посла Катара в Каире и дал ему 48 часов на то, чтобы покинуть страну. Об этом говорится в заявлении МИД Египта, поступившем в отделение ТАСС.

"Посол Катара в Арабской Республики Египет был вызван сегодня в штаб-квартиру министерства иностранных дел, где ему сообщили о решении разорвать дипломатические отношения с эмиратом и вручили официальную ноту о прекращении аккредитации, - отмечается в коммюнике. - Ему отведено 48 часа, чтобы покинуть страну".

ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, а следом Йемен, временное правительство Ливии и Мальдивы объявили о разрыве дипломатических отношений с Дохой из-за поддержки эмиратом терроризма. ОАЭ и Бахрейн также решили закрыть в течение 24 часов свое воздушное пространство для Катара. Три эмиратские авиакомпании Etihad Airways, FlyDubai и Emirates объявили о приостановке авиасообщения с Катаром со вторника. О приостановке полетов в Доху объявил и египетский национальный перевозчик.