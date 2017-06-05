Военные дипломаты из 65 стран ознакомятся с составом Северного флота

МУРМАНСК, 5 июня. /ТАСС/. Делегация представителей военно-дипломатического корпуса 65 государств, аккредитованных в России, прибыла на Северный флот, где несколько дней будет знакомиться с составом флота. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"В составе иностранной делегации на Северный флот прибыли более 100 военных дипломатов, представляющих 65 иностранных государства Европейского, Азиатского, Африканского, Северо- и Южноамериканского континентов. Военные дипломаты в течение нескольких дней ознакомятся с Северным флотом", - говорится в сообщении.

Военные дипломаты встретятся с командующим флотом вице- адмиралом Николаем Евменовым, который ознакомит гостей с составом флота, расскажет о задачах, решаемых моряками-североморцами в Арктике и других районах Мирового океана.

Дипломаты также посетят боевые корабли и полигон отдельной мотострелковой бригады, возложат венки к памятнику в Североморске, ознакомятся с экспозицией музея ВВС Северного флота в поселке Сафоново.