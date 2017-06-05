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СМИ: британской полиции известны имена лондонских террористов

Международная панорама
5 июня, 15:35 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 5, июня. /ТАСС

Личные данные пока не разглашаются в интересах следствия

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Материал из 1 страницы
© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

ЛОНДОН, 5 июня. /ТАСС/. Представители британской полиции, расследующие обстоятельства терактов в Лондоне, заявили, что им известны личности трех нападавших в районе Лондонского моста.

Об этом сообщила британская корпорация Би-би-си.

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По словам столичных полицейских, имена преступников будут обнародованы сразу же, как позволит "оперативная обстановка". В полиции пытаются выяснить, не были ли экстремисты связаны с более широкой террористической сетью.

Как проинформировала ранее ирландская корпорация RTE, один из трех ликвидированных в Лондоне террористов, предположительно, является марокканцем и имел вид на жительство в Ирландии.

Полиция в результате обысков, проведенных в воскресенье в столичных районах Ньюэм и Баркинг в рамках расследования терактов, задержала 12 человек, один из них был позднее отпущен. В настоящее время проводятся допросы задержанных.

Поздно вечером 3 июня три террориста на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста в британской столице. Затем они доехали до Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. По последним данным, в результате терактов семь человек погибли, 48 были госпитализированы, состояние 21 из них критическое. Пострадали также четыре полицейских.

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