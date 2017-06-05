МИД КНР назвал предрассудками упреки США по поводу неуважения в Китае прав человека

ПЕКИН, 5 июня. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайские власти считают, что недавние заявления Вашингтона о том, что в Китае якобы не достаточно уважаются права человека - не более чем изжившие себя предрассудки. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Хуа Чуньин, комментируя недавнее заявление Госдепартамента США о столкновениях 1989 года на площади Тяньаньмэнь.

"Правительство Китая сделало соответствующие выводы после политических волнений, произошедших в конце 80-х годов, - отметила дипломат. - Мы требуем от Соединенных Штатов покончить с предрассудками, пересмотреть ошибочные взгляды ради гармоничного развития китайско-американских отношений".

По ее словам, Пекин против того, чтобы Вашингтон впредь вмешивался во внутренние дела КНР.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал власти Китая уважать права и свободы человека. Он выступил с таким заявлением в связи с 28-й годовщиной событий на площади Тяньаньмэнь. В 1989 года в Пекине и некоторых других городах КНР происходили выступления студенчества и части городского населения. 4 июня власти задействовали армию для пресечения массовых акций митингующих на площади Тяньаньмэнь.

Подавление студенческих волнений вызвало критику на Западе и стало поводом для введения санкций против Китая, включая запрет на продажу оружия.