МИД КНР назвал предрассудками упреки США по поводу неуважения в Китае прав человека

Объем ж/д перевозок угля в порты в январе-мае 2017 г. вырос на 17,7%, до 67,2 млн тоннТранспорт 5 июня, 16:58
Бизнес-форум "Стратегическое партнерство 1520" пройдет при поддержке ТАССНовости агентства 5 июня, 16:58
Усманов выбрал первых победителей конкурса пародий на свою видеодуэль с НавальнымОбщество 5 июня, 16:54
Спотовые ставки на транстихоокеанском направлении прекратили снижениеТранспорт 5 июня, 16:49
Минюст РФ: участие прокурора в гражданских делах не нарушает европейскую конвенциюПолитика 5 июня, 16:37
Булыкин дал оценку выступлению ФК "Локомотив" в сезоне-2016/17 на совете директоров клубаСпорт 5 июня, 16:32
Губернатор Подмосковья доложил Путину о росте иностранных инвестиций в агросектор регионаЭкономика и бизнес 5 июня, 16:31
В храме Христа Спасителя пройдет премьера мультфильма о Петре и ФевронииКультура 5 июня, 16:26
В Орландо в офисном здании открыта стрельба, есть жертвыПроисшествия 5 июня, 16:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 5 июня. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайские власти считают, что недавние заявления Вашингтона о том, что в Китае якобы не достаточно уважаются права человека - не более чем изжившие себя предрассудки. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Хуа Чуньин, комментируя недавнее заявление Госдепартамента США о столкновениях 1989 года на площади Тяньаньмэнь.
"Правительство Китая сделало соответствующие выводы после политических волнений, произошедших в конце 80-х годов, - отметила дипломат. - Мы требуем от Соединенных Штатов покончить с предрассудками, пересмотреть ошибочные взгляды ради гармоничного развития китайско-американских отношений".
По ее словам, Пекин против того, чтобы Вашингтон впредь вмешивался во внутренние дела КНР.
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал власти Китая уважать права и свободы человека. Он выступил с таким заявлением в связи с 28-й годовщиной событий на площади Тяньаньмэнь. В 1989 года в Пекине и некоторых других городах КНР происходили выступления студенчества и части городского населения. 4 июня власти задействовали армию для пресечения массовых акций митингующих на площади Тяньаньмэнь.
Подавление студенческих волнений вызвало критику на Западе и стало поводом для введения санкций против Китая, включая запрет на продажу оружия.