Учитесь сомневаться: как в мире борются с недостоверными новостями

Когда в декабре 2015 года представители крупнейших СМИ России, Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки собрались на первом саммите в китайской столице, тема объективности и справедливости в подаче информации была обозначена как одна из важнейших. Участники саммита оказались дальновидными — словосочетание fake news (в переводе с английского — "поддельные новости") не сходит с заголовков ведущих мировых СМИ вот уже полтора года. О том, что такое фейковые новости и как с ними бороться, — в материале ТАСС.

Согласно данным сервиса Google Trends, пик популярности термина fake news пришелся на середину января 2017 года — за несколько дней до инаугурации президента США Дональда Трампа. Это не совпадение. Популяризации термина мир во многом обязан именно Трампу.

Сомневаться в честности американских СМИ он начал еще задолго до своей избирательной кампании, но по мере роста своей популярности президент столкнулся с волной критических новостных сообщений, часть которых оказывалась настоящими фейками.

Особое внимание Трамп уделяет "новостям" о якобы существующих, но тщательно скрываемых связях между Белым домом и Россией. "Я просто хочу сказать вам, что недостоверные новости со стороны СМИ, вас — лживые, ужасные, недостоверные новости очень затрудняют переговоры с Россией", — заявил Трамп на пресс-конференции 17 февраля.

Дезинформация тот же вирус

Конечно же, проблема недостоверных новостей существовала и раньше, на нее обращал внимание не только Трамп, и не только он становился целью фальсификаторов. Так, в марте 2016 года после серии терактов в Брюсселе некоторые СМИ опубликовали снимок канцлера Ангелы Меркель, на котором она была изображена вместе с якобы одним из предполагаемых террористов. В действительности на снимке был беженец с Ближнего Востока, который не имел никакого отношения к радикальным исламистам.

"То, с чем мы имеем дело сегодня, — это целенаправленное использование выдуманных или специально искаженных и сфабрикованных новостей, главной целью которых является подрыв репутации какого-либо института или личности", — рассуждает на эту тему обозреватель немецкой газеты Die Welt Рихард Херцингер.

В апреле этого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила ООН разработать стратегию борьбы с фейковыми новостями, добавив, что дезинформационные вбросы "сопоставимы по степени ущерба фокусной среде с вирусной эпидемией".

Fake news опасны и тем, что создают у читателя общее недоверик к новостям. В этой ситуации даже правдивые новости иногда воспринимаются, как поддельные. Так, например, в апреле 2014 года в Нигерии террористы из "Боко Харам" похитили более 250 школьниц. Но правительство страны назвало новость, распространенную СМИ "фейком" и первое время не предпринимало никаких действий для спасения девочек. Впоследствии выяснилось, что новость правдивая, но время для спасения школьниц было упущено и некоторые из них удерживаются экстремистами до сих пор.

Медиасреда, не дожидаясь разработки каких-то общих стратегий, уже предлагает свои методы борьбы с недостоверной информацией. Так, в интернете набирают популярность сайты fact checkers (от английского fact checking — "проверка фактов"). Некоторые СМИ (ABC News, AP, The New York Times) запустили отдельные веб-страницы или специальные разделы, посвященные фактчекингу. Другие сайты (FactCheck.org, Politifact.com, Snopes.com) открылись с одной-единственной целью — мониторинг и разбор публикуемой в СМИ информации на предмет достоверности.

Принцип работы таких СМИ кажется довольно простым, но лишь на первый взгляд. FactCheck.org, например, постоянно следит за публикацией материалов американскими СМИ и подвергает некоторые из них тщательному анализу. Перед описанием своего "вердикта" ресурс вкратце объясняет, является ли сказанное или переданное информационное сообщение правдивым. В случае, если утверждение считается ложным, FactCheck.org объясняет, откуда на самом деле взялась такая информация, и приводит доказательства своей правоты, ссылаясь на официальные документы или записи заявлений ньюсмейкеров.

Универсальные приемы против фейков После прочтения или просмотра сенсационного или вызывающего сомнение материала в СМИ необходимо: обратиться к первоисточнику (например, если новость ссылается на доклад ООН — самостоятельно найти и прочитать этот доклад);

с долей скепсиса относиться к неназванным источникам;

изучить публикации на ту же тему в других СМИ, особенно если это касается межгосударственных конфликтов;

ознакомиться с медиаполем и характеристиками СМИ, публикуемыми авторитетными и независимыми организациями;

в случае, если речь идет о СМИ, вещающих в соцсетях, изучить их аудиторию на предмет наличия "ботов" и свежесозданных профилей;

Guardian советует своим читателям также внимательно изучать те новостные сообщения, которыми они хотят поделиться в соцсетях.

Следуя тренду, такие IT-гиганты, как Google и Facebook, тоже начали предпринимать шаги по борьбе с фейковыми новостями. Так, в апреле Google запустил сервис по проверке достоверности новостей. В случае если авторитетные СМИ или организация уже провели фактчекинг, поисковик выводит результаты такой проверки подписями "правда", "неправда" или даже "полуправда".

В марте Facebook запустил функцию, благодаря которой любой пользователь социальной сети может заявить о недостоверности того или иного новостного сообщения. После этого новость проверят эксперты. Если информация признана недостоверной или вызывающей сомнения, то над таким сообщением будет отображаться знак красного квадрата с треугольником и восклицательным знаком внутри. Но есть и обратный эффект — зачастую отмеченные в Facebook новости, помеченные как "недостоверные", набирают дополнительные просмотры.

В преддверии досрочных парламентских выборов в Великобритании детище Марка Цукерберга также заявило о запуске рекламы с советами, позволяющими проводить фактчекинг самостоятельно.

А основатель онлайн-энциклопедии Wikipedia Джимми Уэйлс запустил проект Wikitribune, в котором перед публикацией новости журналисты будут обязаны предоставить источники информации, а также записи, на которых они основывают свои материалы.

Вычислить и обезвредить

Все больше европейских стран, рассматривая fake news как растущую угрозу, намерены ввести курсы фактчекинга в школьные программы. Несколько месяцев назад во Франции добровольцы из газеты Le Monde начали посещать школы с лекциями, разъясняющими подросткам разницу между достоверными и фейковыми новостями.

Подобная инициатива была запущена и в Германии: в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания школьникам теперь преподают курс "информатика и изучение медиа".

"Нужно образовывать себя, нужно образовывать своих детей, начиная со школы, начиная с ранних классов школы учить людей сомневаться. Не нужно говорить "это правда", "это ложь", нужно приучать людей к мысли, что нет абсолютной истины, нет абсолютной лжи," — заявил в ходе дискуссии на полях ПМЭФ генеральный директор итальянского информационного агентства ANSA Джузеппе Чербоне.

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов в ходе той же дискуссии отметил, что "если раньше важным было умение найти информацию, то сегодня становится с каждым днем и часом все более и более важно ее отфильтровать и критически осмыслить".

Александр Мосесов