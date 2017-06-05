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Молдавская оппозиция готовит массовый протест на 11 июня

Международная панорама
5 июня, 15:53 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Вениамин Демидецкий

Оппозиционеры недовольны реформой, которая предполагает переход от пропорциональной системы выборов в парламент к смешанной системе

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КИШИНЕВ, 5 июня. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Молдавская оппозиция готовит на 11 июня массовую демонстрацию против обсуждаемой в парламенте реформы избирательной системы. Об этом сообщили  своим сторонникам лидеры "Платформы Достоинство и Правда" (ПДП), а также "Нашей партии" (НП).

"Призываем активно участвовать в массовой акции протеста, которая будет организована гражданским обществом у здания парламента, чтобы сорвать планы олигархии по изменению избирательной системы", - сказал лидер ПДП Андрей Нэстасе. Он призвал присоединиться к протесту молдаван, проживающих за рубежом, которых попросил собираться у молдавских посольств и международных организаций.

"НП мобилизует всех своих сторонников, чтобы обеспечить как можно большее присутствие", - пообещал на другой пресс-конференции вице-председатель НП Илиан Кашу. Участие в этой акции также подтвердила Партия действия и солидарности и многие неправительственные организации. Это не первая попытка выразить протест реформе избирательной системе со стороны оппозиции. На пикет парламента 14 мая пришли несколько тысяч человек, однако два года назад эти оппозиционеры собирали на демонстрации в центре Кишиневе десятки тысяч своих сторонников, но затем эти акции стали постепенно затухать.

Оппозиционеры недовольны реформой, которая предполагает переход от пропорциональной системы выборов в парламент (по партийным спискам) к смешанной системе, где часть депутатов будет избираться по одномандатным округам. Они считают, что изменения необходимы правящей в республике Демократической партии Молдавии, чтобы удержать власть в стране после выборов в 2018 году.

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