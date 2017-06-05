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КАИР, 5 июня. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Катар принял меры для обеспечения нормальной жизнедеятельности эмирата. Об этом объявило в понедельник правительство страны, передает телеканал Al Jazeera. Заявление кабинета министров прозвучало в ответ на решение шести арабских государств разорвать дипломатические отношения с Дохой "из-за поддержки терроризма".
Саудовская Аравия, имеющая, наряду с ОАЭ, сухопутную границу с эмиратом, объявила о закрытии воздушных, морских и наземных пограничных терминалов, а также о запрете на транзит, авиасообщение и использование территориальных вод Катаром. Ряд саудовских и эмиратских авиакомпаний уже объявили о приостановке авиасообщения с соседним государством и прекращении полетов туда. По сути, это означает блокаду эмирата.
"Мы приняли все необходимые меры для обеспечения функционирования нормальной жизни страны, - говорится в заявлении катарского правительства. - Морское и воздушное пространство остаются открытыми для движения людей и товаров".
Правительство эмирата также заявило о приверженности борьбе с терроризмом вместе с международным сообществом.
"Мы подтверждаем нашу приверженность работе с международным сообществом в борьбе с терроризмом, - говорится в коммюнике. - Катар остается верным принципам Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)"
По мнению кабмина, решение арабов "преследует цель оказать давление на Доху".