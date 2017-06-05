Польские парламентарии заподозрили, что Варшава спонсирует терроризм, покупая газ у Катара

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ВАРШАВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Входящая в польский парламент партия "Кукиз'15" обратилась в МИД республики с просьбой ответить на вопрос, не финансирует ли Польша терроризм, закупая у Катара сжиженный природный газ (СПГ) для своего терминала в Свиноуйсьце. Об этом представители партии заявили на пресс-конференции в Сейме (нижняя палата парламента).
Причиной отправки такого запроса стал тот факт, что ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, а также Мальдивская Республика объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром из-за "поддержки эмиратом терроризма".
"У Польши есть подписанные партией "Гражданская платформа" (бывшая польская партия власти 2007-2015 гг.) контракты на поставки газа в Свиноуйсьце из Катара с 2014 по 2034 год на 20 лет", - напомнил представитель "Кукиз'15" депутат Станислав Тышка. По его словам, в этой связи хотелось бы получить в МИД ответ на вопрос о том, "не финансируют ли польские налогоплательщики и польское государство терроризм".
В настоящее время между польской энергетической компанией PGNiG и катарской Qatargas действует контракт, предусматривающий поставки в республику 2 млн тонн СПГ в год.