Сирийские войска вернули под контроль участок нефтепровода к востоку от Сальмии

БЕЙРУТ, 5 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Сирийская армия ведет ожесточенные бои с бандами террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в провинции Хама (220 км от Дамаска).

Как сообщило агентство SANA, в ходе проведенной в понедельник операции к востоку от города Сальмия правительственные войска сумели вернуть под контроль участок нефтепровода, захваченный террористами.

Вертолеты сирийских ВВС преследуют отступающего противника и наносят удары по его позициям в районах Клейб-эс-Сур и Акариб к юго-востоку от Сальмии. Артиллерия ведет огонь по тыловым базам боевиков ИГ в Иршуне, Укейрабате, Эль-Хардане и Абу-Хбейлате. По информации агентства, террористы несут потери в живой силе и технике.