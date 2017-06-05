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Оппозиция Молдавии обвинила проевропейские партии в давлении на граждан и предпринимателей

Международная панорама
5 июня, 17:01 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Валерий Демидецкий

Лидеры ПДП заявили об использовании методов "запугивания, преследования, слежки, прослушивания телефонов, возбуждения уголовных дел"

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КИШИНЕВ, 5 июня. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Оппозиция Молдавии обвинила правящую коалицию проевропейских партий в давлении на граждан и запугивании предпринимателей.

"Владимир Плахотнюк (лидер правящей Демократической партии Молдовы, ДПМ - прим. ТАСС) и его окружение пытаются установить в Молдавии свой мафиозный режим", - говорится в распространенном заявлении партии "Платформа Достоинство и Правда" (ПДП), которое посвящено предложенной Демократической партией Молдовы реформе избирательной системы. Авторы документа утверждают, что заключенное правительством "Соглашение об ассоциации Молдавии с ЕС не более чем ширма для сокрытия антинародной диктатуры".

Лидеры ПДП заявили о "беспрецедентном давлении на граждан и представителей бизнеса со стороны правоохранительных органов с использованием методов запугивания, преследования, слежки, прослушивания телефонов, возбуждения уголовных дел". По их мнению, это связано с предстоящей 11 июня в Кишиневе демонстрацией протеста, которую намерена провести оппозиция против реформы избирательной системы.

Реформа

Весной лидер ДПМ предположил перейти от пропорциональной системы выборов в парламент (по партийным спискам) к выборам по одномандатным округам. Против инициативы Плахотнюка высказалось подавляющее большинство политических партий Молдавии, лидеры которых считают, что изменения необходимы демократам, чтобы удержать власть в стране после провального правления: согласно результатам последних опросов общественного мнения, властям не доверяют более 80% населения.

Для введения новой избирательной системы в Молдавии достаточно изменить Кодекс о выборах большинством в 52 из 101 депутата. Возглавляемая ДПМ правящая коалиция проевропейских партий насчитывает 52 парламентария, при этом 41 кресло занимают демократы, которые, получив на выборах 2014 года 19 мандатов, удвоили свое представительство за счет перебежчиков из других фракций.

При обсуждении проекта в парламенте демократы пошли на компромисс, согласившись взять за основу реформы смешанную систему, которую в качестве альтернативы выдвинули президент Игорь Додон и поддерживающая его оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ). Законопроект, предполагающий, что половина депутатов будет избираться от округов, а вторая - по партийным спискам, утвердили в первом чтении и направили на экспертизу в Венецианскую комиссию. "Если будет положительное заключение, то будет внедрена смешанная система, если будет негативное - останется прежняя", - пообещал Додон, который как глава государства должен утвердить принятый парламентом закон.

Согласно последним опросам, если бы в эти дни в Молдавии прошли парламентские выборы по партийным спискам, то безоговорочную победу на них одержали бы социалисты. За них готовы проголосовать более 52% избирателей, что позволило бы ПСРМ получить большинство в парламенте.

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