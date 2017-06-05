WikiLeaks: британский премьер отобрала у полиции 19 млн фунтов для слежки за Ассанжем

ЛОНДОН, 5 июня. /ТАСС/. Слежка за основателем организации WikiLeaks Джулианом Ассанжем, который укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне, обошлась британской казне уже почти в 19 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщила организация WikiLeaks, разместив соответствующую запись на своей странице в Twitter.

"Тереза Мэй (премьер-министр Великобритании) промотала миллионы фунтов стерлингов полиции на Ассанжа, которому так и не были предъявлены обвинения в преступлении", - гласит запись.

Theresa May decided to squander £millions of police against Julian Assange who was never even charged with a crime https://t.co/wkmwrtrrgZ pic.twitter.com/eicpmKtJZY — WikiLeaks (@wikileaks) 5 июня 2017 г.

К ней также прикреплен снимок экрана, на котором изображен импровизированный счетчик с цифрой 18,885 млн фунтов ($24,37 млн). "Потрачено правительством Великобритании на осаду Джулиана Ассанжа", - гласит подпись под счетчиком. Далее следует перечень того, на что, по мнению WikiLeaks, можно было бы потратить эти деньги с большей пользой, включая вакцинацию детей (94,2 тыс. доз вакцины), пищу для бездомных (15,7 млн порций) или зарплату учителей (годовой заработок 865 педагогов).

Заявление организации появилось спустя считанные часы после того, как лидер Лейбористской партии Джереми Корбин призвал премьер-министра и лидера тори Терезу Мэй уйти в отставку, обвинив ее в сокращении штата полиции. За время пребывания Мэй на посту министра внутренних дел, который она занимала с 2010 по 2016 годы, численность полицейских сократилась на 20 тысяч. Лейбористы считают, что это сокращение способствовало снижению уровня общественной безопасности в Великобритании, которую в последнее время накрыла волна терактов.

Осада Ассанжа

19 июня 2012 года создатель WikiLeaks, родившийся в 1971 году в австралийском городе Таунсвилле (штат Квинсленд), попросил убежище в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест. Выдвинутые обвинения он отвергал и называл их политически мотивированными. Главным опасением Ассанжа было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

19 мая прокуратура Швеции прекратила расследование в отношении Ассанжа по подозрению в изнасиловании, однако он по-прежнему находится в посольстве Эквадора в Лондоне. В Скотленд-Ярде сообщили, что в отношении Ассанжа все еще действует ордер на арест, выданный Магистратским судом Вестминстера после того, как основатель WikiLeaks не явился на слушания в 2012 году.