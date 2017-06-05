СМИ: Саудовская Аравия запретила вход в свои морские порты судам под флагом Катара

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КАИР, 5 июня. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Саудовская Аравия запретила вход в свои морские порты любым судам под флагом Катара. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath
Согласно заявлению саудовских властей, королевство не примет в своих портах ни суда, идущие под катарским флагом, ни принадлежащие собственникам из Катара. Отмечается, что о своем решении Эр-Рияд уже оповестил компании, специализирующиея на перевозках грузов, направляющиеся к побережью Саудовской Аравии.
Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, а следом Йемен, временное правительство Ливии, штаб-квартира которого находится на востоке страны, и Мальдивы объявили сегодня о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и экстремизма.