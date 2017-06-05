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Президент Сербии считает, что Путин играет ведущую роль в мировой политике

Международная панорама
5 июня, 17:48 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 5, июня. /ТАСС

По словам Александра Вучича, президент России "делает то, что нужно нашим народам"

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БЕЛГРАД, 5 июня. /ТАСС/. Президент Сербии Александр Вучич считает, что президент РФ Владимир Путин сегодня играет ведущую роль в мировой политике.

"Путин является мировым лидером", - заявил Вучич, принимая в понедельник в Белграде председателя Госдумы Вячеслава Володина. По словам Вучича, президент России "делает то, что нужно нашим народам".

Володин во главе российской делегации находится в Сербии с официальным визитом. Это первая поездка Володина в европейскую страну после избрания его в октябре 2016 года председателем Госдумы.

Российские и сербские парламентарии в понедельник в Белграде провели второе заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Скупщиной.

Вучич выразил надежду, что российский спикер почувствует себя в Сербии, как дома. Володин в этой связи заметил, что так оно и есть.

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