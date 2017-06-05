Президент Сербии считает, что Путин играет ведущую роль в мировой политике

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БЕЛГРАД, 5 июня. /ТАСС/. Президент Сербии Александр Вучич считает, что президент РФ Владимир Путин сегодня играет ведущую роль в мировой политике.
"Путин является мировым лидером", - заявил Вучич, принимая в понедельник в Белграде председателя Госдумы Вячеслава Володина. По словам Вучича, президент России "делает то, что нужно нашим народам".
Володин во главе российской делегации находится в Сербии с официальным визитом. Это первая поездка Володина в европейскую страну после избрания его в октябре 2016 года председателем Госдумы.
Российские и сербские парламентарии в понедельник в Белграде провели второе заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Скупщиной.
Вучич выразил надежду, что российский спикер почувствует себя в Сербии, как дома. Володин в этой связи заметил, что так оно и есть.