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Тела семи мигрантов обнаружены в фургоне-рефрижераторе в Ливии

Международная панорама
5 июня, 17:51 UTC+3 ТУНИС /Корр. ТАСС, Алексей Меркулов

Как сообщает Agence France-Presse, причиной смерти стала асфиксия

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ТУНИС, 5 июня. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. Тела семи уроженцев африканских стран южнее Сахары были обнаружены в фургоне-рефрижераторе недалеко от Триполи. Об этом Agence France-Presse сообщил представитель ливийских сил по борьбе с нелегальной миграцией Адель Мостафа.

"В фургоне находилось 35 нелегальных мигрантов, - указал он. - К сожалению, семь из них были уже мертвы. Пострадавшим была оказана необходимая помощь, их здоровью ничего не угрожает". "Причиной гибели стала асфиксия", - добавил Мостафа.

По словам чиновника, в настоящий момент не известны истинные причины, которые побудили контрабандиста оставить грузовой автомобиль вместе с мигрантами.

Ливийская территория стала крупнейшим перевалочным пунктом для потоков переселенцев из Африки в Европу, устремляющихся на поиски работы и лучшей доли. В последние годы правления Муаммара Каддафи властям удалось немного снизить их приток, а в 2010 году страна законодательно внесла незаконную миграцию в разряд уголовных преступлений. Однако после свержения властей поток нелегалов, стремящихся попасть в европейские страны, нарастал в геометрической прогрессии. Как отмечает Франс Пресс, в настоящее время, по информации международных организаций, своей отправки на территории Ливии ожидают от 800 тысяч до 1 млн человек, в основном уроженцев африканских стран южнее Сахары.

По данным Министерства внутренних дел Италии, в страну с 1 января 2017 года прибыли более 50 тысяч мигрантов и беженцев, что на 30% превышает показатель за аналогичный период 2016 года. По сведениям ООН, с начала года у побережья Ливии погибли или пропали без вести более 1,4 тысячи человек.

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Проблема нелегальной миграции в Европе
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