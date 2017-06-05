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СМИ: полицейский в Финляндии может лишиться должности за расистские дискуссии в соцсети

Международная панорама
5 июня, 18:25 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ /Корр. ТАСС, Нина Бурмистрова

По данным СМИ, участники закрытой группы смеялись над попыткой самоубийства просителя убежища у железнодорожного вокзала Хельсинки

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ХЕЛЬСИНКИ, 5 июня. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Комиссар финской полиции Марко Форсс может лишиться занимаемой должности руководителя следственной группы по борьбе с использованием языка ненависти из-за расистских дискуссий, в которых он принимал участие в Facebook. Об этом сообщила телекомпания Yle.

На днях интернет-издание Long Play сообщило, что в социальной сети действует закрытая группа, в которой состоит 2,8 тыс. человек, среди них бывшие и нынешние сотрудники полиции. По сведениям издания, там они обсуждали разные темы, связанные с мигрантами в Финляндии, нелестно отзывались о беженцах и в том числе смеялись над попыткой самоубийства просителя убежища у железнодорожного вокзала Хельсинки в этом году.

Форсс являлся модератором этой группы до апреля 2017 года. Его уход оттуда совпал с назначением в марте на новую должность - главы следственной группы, занимающейся расследованием использования языка ненависти.

По словам руководителя столичной полиции Лассе Аапио, Форсс из-за сложившейся ситуации не сможет остаться на нынешнем посту. "Начальная фаза работы группы по борьбе с языком ненависти прошла хорошо, и мы хотим сохранять ее жизнеспособной и дееспособной", - пояснил он такое решение.

В свою очередь глава финской полиции Сеппо Колемайнен сообщил, что материалы дискуссий из группы в Facebook отправлены для изучения в прокуратуру.

Сам Форсс ранее заявил Long Play, что также передавал прокуратуре для выяснения обстоятельств материалы по одному из случаев (использования языка ненависти), о котором стало известно в ходе обсуждения в закрытой группе. При этом он, однако, отмечал, что у полицейских тоже есть право на свободу слова, в особенности потому, что общение в группе происходило в свободное время.

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Проблема нелегальной миграции в Европе
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