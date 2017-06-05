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ВАШИНГТОН, 5 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Черногория официально стала 29-м членом НАТО. Церемония прошла в здании Госдепартамента в присутствии генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.
В рамках церемонии протокол о присоединении Черногории к Североатлантическому договору был передан премьер-министром страны Душко Марковичем заместителю госсекретаря США Томасу Шэннону.