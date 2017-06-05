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Черногория официально стала 29-м членом НАТО

Международная панорама
5 июня, 19:28 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Премьер-министр страны Душко Маркович передал протокол о присоединении заместителю госсекретаря США Томасу Шэннону

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Премьер-министр Черногории Душко Маркович

Премьер-министр Черногории Душко Маркович

© EPA/Zoltan Mathe

ВАШИНГТОН, 5 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Черногория официально стала 29-м членом НАТО. Церемония прошла в здании Госдепартамента в присутствии генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.

В рамках церемонии протокол о присоединении Черногории к Североатлантическому договору был передан премьер-министром страны Душко Марковичем заместителю госсекретаря США Томасу Шэннону.

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