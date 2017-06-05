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LA Times: Путин продемонстрировал мастерство дискуссии в интервью NCB

Международная панорама
5 июня, 19:37 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Американская журналистка Меган Келли "пыталась сделать все, на что она способна, чтобы добиться ответов, однако не получила в ответ ничего, кроме усмешек, раздражения и ответов "нет", пишет газета

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Президент РФ Владимир Путин во время интервью телеведущей NBC News Мегин Келли

Президент РФ Владимир Путин во время интервью телеведущей NBC News Мегин Келли

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Президент России Владимир Путин в интервью ведущей передачи телекомпании NCB Меган Келли "добился над ней преимущества с помощью искусных маневров". Такую оценку интервью дала газета Los Angeles Times.

Для Меган Келли, дебютировавшей в качестве ведущей программы телекомпании NBC после ухода с телекомпании Fox News это интервью было началом новой карьеры, а для президента России, по оценке газеты, "это стало игрой".

"Было обещано, что передача продолжительностью в один час станет "беседой в жестких тонах" Келли с российским лидером, - пишет газета. - Однако для Путина это оказалось детской игрой, и он продемонстрировал уклончивость в ответах и в целом презрительное отношение к Келли".

Американская журналистка, отметила газета, "пыталась сделать все, на что она способна, чтобы добиться ответов, однако не получила в ответ ничего, кроме усмешек, раздражения и ответов "нет".

Нынешнее интервью, отметила Los Angeles Times, было для Келли наиболее резонансным с тех пор, как она в мае 2016 года интервьюировала Дональда Трампа, однако сейчас она "вела беседу в гораздо более жесткой манере, чем с Трампом и задавала гораздо более жесткие вопросы". "Ей нужно было показать себя перед гораздо более многочисленной аудиторией, чем прежде, - отметила газета, - однако Путин известен как один из тех мировых лидеров, которых очень трудно интервьюировать и который известен как мастер уклончивых ответов".

В ходе интервью, показанного в воскресенье телекомпанией NBC, Владимир Путин остановился на вопросах американо-российских отношений и ответил на звучащие в Вашингтоне спекуляции на тему о вмешательстве России в президентские выборы в США.

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