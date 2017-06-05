Маврикий объявил о разрыве дипотношений с Катаром

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Республика Маврикий объявила о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Об этом сообщил саудовский новостной портал Sabq online newspaper.
По его информации, Маврикий поддерживает меры против Катара, принятые Саудовской Аравией и другими государствами региона.
Ранее в понедельник ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, а следом Йемен, временное правительство Ливии и Мальдивы объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром из-за "поддержки эмиратом терроризма".
В Дохе выразили сожаление в связи с решением арабских государств и назвали его необоснованным. О приостановке авиасообщения с Катаром объявили некоторые авиаперевозчики ОАЭ, Египта, Саудовской Аравии. В свою очередь катарская государственная авиакомпания Qatar Airways заявила о прекращении авиасообщения с Саудовской Аравией.