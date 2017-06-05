Саудовская Аравия закрыла офис телеканала Al Jazeera после разрыва отношений с Дохой

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 5 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Власти Саудовской Аравии подтвердили информацию об аннулировании лицензии катарского телеканала Al Jazeera и закрытии его представительств в королевстве. Об этом говорится в опубликованном заявлении министерства культуры и информации страны.

По утверждению ведомства, телестанция распространяла подрывающую суверенитет Саудовской Аравии информацию и выступала в поддержку мятежных формирований в Йемене. Против последних ведет борьбу возглавляемая Эр-Риядом аравийская коалиция.

Ранее СМИ сообщали о закрытии офисов Al Jazeera и отзыве лицензий на работу, выданных сотрудникам компании. Саудовские власти потребовали от подданных королевства, сотрудничающих с катарскими СМИ, сменить место работы.

ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, а следом Йемен и временное правительство Ливии объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром из-за поддержки эмиратом терроризма. К демаршу присоединились также два неарабских государства: Мальдивская Республика и Республика Маврикий. В Дохе выразили сожаление в связи с решением Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна и назвали его необоснованным. В заявлении арабских государств, в частности, содержатся обвинения в адрес эмирата о поддержке экстремистской идеологии и распространении ее посредством СМИ, в частности телеканалом Al Jazeera.

В конце мая после публикации на сайте информационного агентства Катара (QNA) приписываемой эмиру шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани речи, в которой он якобы назвал Иран гарантом стабильности регионе, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты заблокировали доступ к информационным ресурсам Катара. На этот шаг королевство и эмираты пошли, несмотря на заявления МИД Катара о недостоверности размещенных материалов вследствие хакерской атаки.