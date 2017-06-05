Саудовская Аравия закрыла офис телеканала Al Jazeera после разрыва отношений с Дохой

По делу о взятках главе управления Минздрава Подмосковья изъяты десятки млн рублейПроисшествия 5 июня, 20:02
Определен состав сборной России на чемпионат Европы по фехтованиюСпорт 5 июня, 20:01
За чертой патрулирования: дачники настаивают на усилении безопасности их участковОбщество 5 июня, 19:39
LA Times: Путин продемонстрировал мастерство дискуссии в интервью NCBМеждународная панорама 5 июня, 19:37
Эксперты: перспектива введения сокращенной рабочей недели ближе, чем короткого дняОбщество 5 июня, 19:32
Черногория официально стала 29-м членом НАТОМеждународная панорама 5 июня, 19:28
"Ростов" объявил о переходе футболиста Терентьева в "Зенит"Спорт 5 июня, 19:25
Три золота и три травмы: "Зенит" покинул самый преданный его легионерСпорт 5 июня, 19:20
Палеонтологи заполнили "пробел" в родовом дереве динозавровНаука 5 июня, 19:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 5 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Власти Саудовской Аравии подтвердили информацию об аннулировании лицензии катарского телеканала Al Jazeera и закрытии его представительств в королевстве. Об этом говорится в опубликованном заявлении министерства культуры и информации страны.
По утверждению ведомства, телестанция распространяла подрывающую суверенитет Саудовской Аравии информацию и выступала в поддержку мятежных формирований в Йемене. Против последних ведет борьбу возглавляемая Эр-Риядом аравийская коалиция.
Ранее СМИ сообщали о закрытии офисов Al Jazeera и отзыве лицензий на работу, выданных сотрудникам компании. Саудовские власти потребовали от подданных королевства, сотрудничающих с катарскими СМИ, сменить место работы.
ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, а следом Йемен и временное правительство Ливии объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром из-за поддержки эмиратом терроризма. К демаршу присоединились также два неарабских государства: Мальдивская Республика и Республика Маврикий. В Дохе выразили сожаление в связи с решением Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна и назвали его необоснованным. В заявлении арабских государств, в частности, содержатся обвинения в адрес эмирата о поддержке экстремистской идеологии и распространении ее посредством СМИ, в частности телеканалом Al Jazeera.
В конце мая после публикации на сайте информационного агентства Катара (QNA) приписываемой эмиру шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани речи, в которой он якобы назвал Иран гарантом стабильности регионе, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты заблокировали доступ к информационным ресурсам Катара. На этот шаг королевство и эмираты пошли, несмотря на заявления МИД Катара о недостоверности размещенных материалов вследствие хакерской атаки.