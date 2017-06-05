Полиция назвала имена исполнителей терактов в Лондоне

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Полиция назвала имена исполнителей терактов в ЛондонеМеждународная панорама 5 июня, 20:11
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ЛОНДОН, 5 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Полиция Лондона назвала имена двух из трех террористов, участвовавших в нападении, которое было совершено в субботу в центре британской столицы.
По информации Скотленд-Ярда, исполнителями теракта были Рашид Редван и Хурам Батт. Об этом сообщил Скотленд- Ярд. Имя третьего террориста устанавливается.
"27-летний Хурам Шазад Батт являлся подданным Великобритании, родившимся в Пакистане. 30-летний Рашид Редван, родившийся 31 июля 1986 года, как утверждается, был либо марокканцем, либо ливийцем. Он также выдавал себя за Рашида Эльхдара, родившегося 31 июля 1991 года", - говорится в коммюнике. Хурам Батт ранее попадал в поле зрения полиции и службы британской контрразведки МИ-5, в то время как Рашид Редван был неизвестен властям.
Следователи Скотленд-Ярда уже обратились к населению с просьбой сообщить властям информацию об указанных лицах, о тех местах, которые они обычно посещали, а также об их передвижениях в последние дни или часы перед терактом.
Заместитель шефа столичной полиции Марк Роули, отвечающий за борьбу с терроризмом и проведение спецопераций, заверил общественность, что Скотленд-Ярд вместе с партнерами прилагают сейчас все усилия, чтобы предотвратить новые теракты и защитить население от физического насилия со стороны злоумышленников. "В любой из моментов МИ-5 и полиция проводят порядка 500 расследований по незакрытым делам, фигурантами которых являются 3 тысячи лиц, представляющих интерес (для полиции и спецслужб)", - сообщил Роули.
Поздно вечером 3 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста в британской столице; затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. По последним данным, в результате терактов семь человек погибли, 48 человек госпитализированы. Нападавшие были ликвидированы полицией. В рамках расследования терактов были задержаны 12 человек.