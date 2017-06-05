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СМИ: свыше 30 беженцев погибли во время налета ВВС западной коалиции на Ракку

Международная панорама
5 июня, 20:16 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин

Число получивших ранения неизвестно, передает телеканал Al Mayadeen

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БЕЙРУТ, 5 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Военно-воздушные силы международной коалиции под эгидой США атаковали группу беженцев, пытавшихся на лодках перебраться на южный берег Евфрата из окруженного города Ракка (520 км от Дамаска). Как сообщил телеканал Al Mayadeen, погибли свыше 30 человек, в том числе женщины и дети. Число получивших ранения неизвестно.

В ночь на 3 июня жертвами налета ВВС коалиции на Ракку стали 43 мирных жителя. Удар был нанесен по шестиэтажному дому в момент, когда семьи сирийцев разговлялись после дневного воздержания от пищи в период мусульманского поста в месяц рамадан.

По информации SANA, меньше чем за месяц в результате воздушных атак США и их союзников в Ракке и ее окрестностях погибли более 180 граждан.

ВВС коалиции оказывают поддержку арабо-курдским формированиям из "Сил демократической Сирии" (СДС), которые наступают на Ракку. Этот провинциальный центр на Евфрате служит главным форпостом террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии.

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Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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