Силовики разогнали несколько манифестаций оппозиции в Каракасе

МЕХИКО, 5 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Подразделения полиции и Национальной гвардии Венесуэлы сегодня разогнали несколько акций протеста в столице страны Каракасе. Участники организованных оппозицией демонстраций перекрыли движение в ряде районов, выражая несогласие против действий исполнительной власти, после чего столкнулись с жестким противодействием силовиков. Против манифестантов использовали слезоточивый газ, сведений о пострадавших пока не поступало.

"Правительство думает, что при помощи насилия сможет убрать нас с улиц, но это лишь придает нам больше сил для продолжения борьбы", - написал в своем Twitter депутат парламента от оппозиционного "Блока демократического единства" Карлос Папарони.

Acá nadie se rinde! No hay represión que detenga a este pueblo. Vamos rumbo a la Autopista Francisco Fajardo. #PlantonNacional pic.twitter.com/371gObaRh9 — Carlos Paparoni (@CarlosPaparoni) 5 июня 2017 г.

Венесуэлу третий месяц сотрясают антиправительственные манифестации. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, а также инициатива главы государства по созыву Конституционной ассамблеи, чтобы изменить основной закон страны.

Согласно данным неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", с 1 апреля были задержаны порядка трех тысяч человек, из них несколько сотен предстали перед военными трибуналами. Число пострадавших превысило тысячу человек, не менее 65 погибли.