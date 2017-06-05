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Силовики разогнали несколько манифестаций оппозиции в Каракасе

Международная панорама
5 июня, 20:55 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

Против манифестантов использовали слезоточивый газ, сведений о пострадавших пока не поступало

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МЕХИКО, 5 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Подразделения полиции и Национальной гвардии Венесуэлы сегодня разогнали несколько акций протеста в столице страны Каракасе. Участники организованных оппозицией демонстраций перекрыли движение в ряде районов, выражая несогласие против действий исполнительной власти, после чего столкнулись с жестким противодействием силовиков. Против манифестантов использовали слезоточивый газ, сведений о пострадавших пока не поступало.

"Правительство думает, что при помощи насилия сможет убрать нас с улиц, но это лишь придает нам больше сил для продолжения борьбы", - написал в своем Twitter депутат парламента от оппозиционного "Блока демократического единства" Карлос Папарони.

Венесуэлу третий месяц сотрясают антиправительственные манифестации. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, а также инициатива главы государства по созыву Конституционной ассамблеи, чтобы изменить основной закон страны.

Согласно данным неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", с 1 апреля были задержаны порядка трех тысяч человек, из них несколько сотен предстали перед военными трибуналами. Число пострадавших превысило тысячу человек, не менее 65 погибли.

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