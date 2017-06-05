Интервью Путина телеканалу NBC смотрели более 6 млн человек

Романцев заявил, что матч сборных России и Венгрии очень важен для него как специалистаСпорт 5 июня, 21:16
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию вокруг КатараПолитика 5 июня, 21:08
Интервью Путина телеканалу NBC смотрели более 6 млн человекМеждународная панорама 5 июня, 21:06
Наина Ельцина представила мемуары о семье, муже и истории страныОбщество 5 июня, 21:06
Sky: скончался актер Питер Сэллис, озвучивавший мультфильм "Уоллес и Громит"Культура 5 июня, 20:59
Полвека триумфа "Ста лет одиночества"Культура 5 июня, 20:33
Смолов и Бухаров выйдут в стартовом составе сборной России на матч с венграмиСпорт 5 июня, 20:33
Полиция назвала имена исполнителей терактов в ЛондонеМеждународная панорама 5 июня, 20:11
Футбольный тренер Олег Романцев пишет автобиографическую книгуСпорт 5 июня, 20:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Свыше 6 млн человек смотрели в воскресенье новостную передачу американской телеведущей Мегин Келли на телеканале NBC, в рамках которой было показано интервью президента России Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные, распространенные исследовательской службой Nielsen, проводящей замеры телеаудитории.
Всего программу смотрели 6,1 млн человек. За исключением спортивных передач, это самый высокий рейтинг NBC с конца марта. Предыдущая новостная программа NBC, на смену которой пришла передача Келли, собирала в среднем около 4,9 млн телезрителей за эфир.
Лидером среди новостных программ США за минувшие выходные была передача "60 минут" на телеканале CBS. Ее смотрели 6,6 млн зрителей.
Во время интервью, показанного в воскресенье, Путин остановился на вопросах американо-российских отношений и ответил на звучащие в Вашингтоне спекуляции на тему о вмешательстве России в президентские выборы в США.