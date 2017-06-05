Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: истребитель сирийских ВВС сбит в 50 км от Дамаска

Международная панорама
5 июня, 21:18 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин

Боевики открыли огонь по самолету из зенитных орудий, предоставленных им недавно США, сообщает телеканал Al Arabiya

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕЙРУТ, 5 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Две группировки вооруженной оппозиции сообщили о том, что сбили истребитель сирийских ВВС рядом с аэродромом Думейр в 50 км к востоку от Дамаска. Как информировал телеканал Al Arabiya, боевики из бригады "Асвад аш-Шаркия" утверждают, что самолет рухнул в районе Телль-Даква в Сирийской пустыни и его пилот погиб.

В свою очередь формирование "Джейш аш-Шухада" заявило, что истребитель разбился рядом с оазисом Бир-Касаб. Его представитель Саид Сейф отметил, что боевики открыли огонь по самолету из зенитных орудий, предоставленных им недавно США.

Сирийское командование в Дамаске пока не комментирует эти сообщения. Правительственные силы в настоящий момент развернули наступательную операцию "Аль-Фаджр" ("Рассвет") в восточных районах Сирии. Ее целью является ликвидация форпостов террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирийской пустыне и выход к границе с Ираком.

На ряде участков фронта войскам противостоят вооруженные формирования оппозиции, которым оказывают поддержку США и их союзники. Крупнейшими из них являются бригады "Магавир ас-Саура" и "Асвад аш-Шаркия", их боевики прошли подготовку в военно-тренировочных лагерях в Иордании.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Надписи "вход" и "выход" убраны с входных дверей московского метро
2
Интервью Путина телеканалу NBC смотрели более 6 млн человек
3
Усманов выбрал первых победителей конкурса пародий на свою видеодуэль с Навальным
4
В Сочи двое детей выпали на проезжую часть из багажника машины
5
СМИ: истребитель сирийских ВВС сбит в 50 км от Дамаска
6
Наина Ельцина представила мемуары о семье, муже и истории страны
7
Эксперты: перспектива введения сокращенной рабочей недели ближе, чем короткого дня
Темы дня
Загрузка...
Реклама