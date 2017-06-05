Белый дом: Трамп не будет запрещать экс-главе ФБР выступать в Конгрессе

Романцев заявил, что матч сборных России и Венгрии очень важен для него как специалистаСпорт 5 июня, 21:16
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию вокруг КатараПолитика 5 июня, 21:08
Интервью Путина телеканалу NBC смотрели более 6 млн человекМеждународная панорама 5 июня, 21:06
Наина Ельцина представила мемуары о семье, муже и истории страныОбщество 5 июня, 21:06
Sky: скончался актер Питер Сэллис, озвучивавший мультфильм "Уоллес и Громит"Культура 5 июня, 20:59
Полвека триумфа "Ста лет одиночества"Культура 5 июня, 20:33
Смолов и Бухаров выйдут в стартовом составе сборной России на матч с венграмиСпорт 5 июня, 20:33
Полиция назвала имена исполнителей терактов в ЛондонеМеждународная панорама 5 июня, 20:11
Футбольный тренер Олег Романцев пишет автобиографическую книгуСпорт 5 июня, 20:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 5 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент США Дональд Трамп решил не пользоваться своими полномочиями, позволяющими запретить бывшему директору Федерального бюро расследований Джеймсу Коми выступить в Конгрессе США. Об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби-Сандерс.