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Белый дом: Трамп не будет запрещать экс-главе ФБР выступать в Конгрессе

Международная панорама
5 июня, 21:22 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

Об этом сообщила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби-Сандерс

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ВАШИНГТОН, 5 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент США Дональд Трамп решил не пользоваться своими полномочиями, позволяющими запретить бывшему директору Федерального бюро расследований Джеймсу Коми выступить в Конгрессе США. Об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби-Сандерс.

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Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
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