Белый дом: Трамп не будет запрещать экс-главе ФБР выступать в Конгрессе

ВАШИНГТОН, 5 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент США Дональд Трамп решил не пользоваться своими полномочиями, позволяющими запретить бывшему директору Федерального бюро расследований Джеймсу Коми выступить в Конгрессе США. Об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби-Сандерс.

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