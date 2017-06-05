Исследовательский центр США: Израиль был готов применить ядерную бомбу в войне 1967 года

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Израильское правительство и военные были готовы применить ядерную бомбу против Египта во время войны с арабскими странами в 1967 году, если еврейскому государству угрожало бы поражение. Однако к реализации этих планов Израиль даже не приступал, так как достиг молниеносной победы над противником в течение шести дней боевых действий. Об этом говорится в исследовании, размещенном на сайте американского проекта истории распространения ядерного оружия при Международном научном центре имени Вудро Вильсона (Вильсоновского центра), базирующегося в Вашингтоне.

Исследование основано на состоявшихся в 1999 году беседах историка Авнера Коэна (специалиста по израильской ядерной программе) с ныне покойным отставным бригадным генералом Ицхаком Яаковом, который в 1967 году был старшим офицером связи между израильским правительством и командованием вооруженными силами.

По словам генерала Яакова, он предложил своим командирам план операции под названием "Самсон" (на иврите - "Шимшон"), названном в честь библейского героя, защищавшего евреев в борьбе с их филистимлянами. Группа израильского спецназа на двух вертолетах должна была доставить компоненты небольшой ядерной бомбы на территорию Синайского полуострова. Бомбу должны были собрать на месте и установить на горе в районе Абу Агейла, рядом с израильской границей, где находились военные позиции египтян. Предполагалось, что бомба могла быть взорвана в случае возникновения реальной угрозы поражения израильской армии в войне с арабскими государствами.

"У вас есть враг, он говорит, что собирается сбросить вас в море, а вы ему верите, - сказал генерал Яаков в беседе с Авнером Коэном. - Как вы можете остановить его? Вы должны его испугать. Если вы можете сделать что-нибудь, что внушит ему страх, вы его испугаете".

Как отмечают исследователи из Вильсоновского центра, в ходе операции "Самсон" планировалось использовать ядерное устройство небольшой мощности в районе, отдаленном от крупных населенных центров Египта, так что целью применения ядерного оружия было психологическое воздействие, а не нанесение большого ущерба. При этом быстрая победа Израиля в войне 1967 года сделала план операции "Самсон" неактуальным, его осуществление всерьез никогда не рассматривалось.

5 июня 2017 г. исполнилось 50 лет с начала войны Шестидневной войны. Победа Израиля над Египтом, Сирией и Иорданией изменила геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке. Эксперты полагают, что Израиль обладает несколькими сотнями ядерных бомб, однако руководство страны никогда официально не подтверждало эти сведения. Бывший сотрудник израильского ядерного центра Мордехай Вануну в 1988-2004 гг. отбывал тюремное заключение за то, что раскрыл британской газете Sunday Times, информацию о том, что его страна обладает атомным оружием.