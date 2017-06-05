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ЕС выделит €50 млн странам Сахеля на создание подразделения по борьбе с исламистами

Международная панорама
5 июня, 22:58 UTC+3 РАБАТ РАБАТ 5, июня. /ТАСС

По мнению аналитиков, сейчас в это зоне сложилась тревожная ситуация, вызванная активизацией террористических и экстремистских группировок, прежде всего в Буркина-Фасо, Мали и Нигере

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РАБАТ, 5 июня. /ТАСС/. Европейский союз выделит €50 млн странам африканской зоны Сахеля на создание ими совместного воинского подразделения по борьбе с исламистами. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини, которая встретилась сегодня в столице Мали с главами МИД Буркина- Фасо, Мавритании, Мали, Нигера и Чада.

Агентство приводит выдержи из совместного заявления по итогам встречи, в котором говорится, что "ЕС выражает поддержку инициативе о создании совместных войск стран Сахеля для борьбы с терроризмом, транснациональной организованной преступностью и незаконной миграцией и выделяет в качестве помощи для ее реализации €50 млн".

Решение о создании совместного воинского подразделения под эгидой пяти вышеперечисленных африканских стран было принято в марте на заседании начальников штабов государств региона. В январе Буркина-Фасо, Мали и Нигер договорились сформировать в зоне Липтако-Гурма, расположенной на границе трех государств, единое подразделение для защиты рубежей от угроз.

По мнению региональных аналитиков, в настоящее время в зоне Сахеля сложилась тревожная ситуация, вызванная активизацией террористических и экстремистских группировок, прежде всего в Буркина-Фасо, Мали и Нигере.

Особое внимание приковано к северным районам Мали, которые используются боевиками в качестве тыловой базы для совершения атак на соседние страны. Помощь властям в Бамако для отражения угроз со стороны террористов в настоящее время оказывают силы проводимой Францией операции "Бархан" и миротворцы из Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали.

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