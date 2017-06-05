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Нетаньяху: Израиль сохранит военный контроль над Западным берегом при любом соглашении

Международная панорама
5 июня, 23:11 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков

Премьер-министр подчеркнул, что "настаивает на том, чтобы палестинцы, наконец, признали Государство Израиль национальным очагом еврейского народа"

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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 июня. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Израиль сохранит военный контроль над Западным берегом реки Иордан при любом варианте урегулирования конфликта с палестинцами, или даже в отсутствие соглашения. Такое заявление сделал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, выступая в местечке Латрун близ Иерусалима на государственной церемонии, посвященной 50-й годовщине Шестидневной войны.

"Мы ищем мира с нашими соседями, подлинного мира, который продлится многие поколения, поэтому в любом варианте соглашения или при отсутствии соглашения (с палестинцами) мы (Израиль) продолжим контролировать безопасность на всей территории к западу от реки Иордан", - сказал Нетаньяху. Он подчеркнул, что "настаивает на том, чтобы палестинцы, наконец, признали Государство Израиль национальным очагом еврейского народа". "Это - основа мира, а отрицание этого мир отдаляет", - добавил премьер, чьи высказывания распространила его канцелярия.

Третья арабо-израильская война, которая длилась всего шесть дней - с 5 по 10 июня 1967 года - закончилась разгромом армий Сирии, Египта, Иордании и ряда других арабских стран. Шестидневная война привела к тому, что контролируемая еврейским государством территория увеличилась в четыре раза. В июне 1967 года в ходе битвы за Старый город Израилю в первый раз за 2 тыс. лет удалось установить контроль над Храмовой горой и Стеной плача в Иерусалиме. 6 июня силами трех танковых бригад окружение города было завершено, а 7 июня Иерусалим был взят.

В тот же день израильские войска овладели всей территорией западного берега реки Иордан. ВВС Израиля непрерывно бомбили отступающие иорданские части. Около полудня был захвачен Вифлеем. Уже 28 июня Иерусалим был провозглашен Израилем единой и неделимой столицей еврейского государства.

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Нетаньяху, Биньямин
Страны
Израиль
Темы
Палестино-израильский конфликт
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