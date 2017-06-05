Греция будет представлять интересы Египта в Катаре

КАИР, 5 июня. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Посольство Греции в Дохе будет представлять интересы Каира в Катаре. Об этом сообщил официальный представитель МИД Египта Ахмед Абу Зейд.

По его словам, министр иностранных дел страны Самех Шукри в ходе состоявшегося телефонного разговора со своим греческим коллегой Никосом Котзиасом обратился к нему с просьбой, чтобы Греция, "которую связывают тесные связи с Египтом", в условиях прекращения дипломатических отношений Каира и Дохи и закрытия посольства представляла интересы Египта и его граждан в эмирате.

Ранее Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, а следом Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой из-за поддержки эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политики и вмешательства в дела арабских государств. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара. Власти последнего уже выразили сожаление в связи с этим решением и назвали его необоснованным.