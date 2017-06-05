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МИД Сербии: отношения с Россией достигли уровня стратегического партнерства

Международная панорама
5 июня, 23:33 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Павел Бушуев

Глава ведомства Ивица Дачич выразил удовлетворение в связи тем, что посещение делегации Госдумы РФ представляет "еще одно подтверждение готовности двух стран продолжать политический диалог"

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БЕЛГРАД, 5 июня. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Дружеские отношения Сербии и Российской Федерации достигли уровня стратегического партнерства. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Сербии, опубликованного по результатам встречи и. о. председателя правительства, министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича и спикера Госдумы Вячеслава Володина.

"В сердечном и откровенном разговоре собеседники оценили, что дружеские отношения Сербии и России достигли уровня стратегического партнерства, и выразили готовность дальнейшего усиления всех видов сотрудничества. На фундаменте отличных политических отношений реально ожидать, что экономические и культурные отношения, как и общие проекты в различных сферах, еще больше интенсифицируются. Этому может помочь всестороннее и глубокое сотрудничество двух парламентов в различных областях, особенно в экономике и инвестициях", - говорится в сообщении МИД.

Дачич выразил удовлетворение в связи тем, что посещение делегации Госдумы во главе с Володиным представляет "еще одно подтверждение готовности двух стран продолжать политический диалог на высоком и высочайшем уровне", говорится в сообщении пресс-службы дипведомства.

Делегация Госдумы во главе со спикером Госдумы посетила Белград. Это был первый визит Володина в Европу в качестве председателя Госдумы.

Ранее Володин встретился с президентом Сербии Александаром Вучичем и председателем Народной скупщины (парламент) Сербии Маей Гойкович. Также российские парламентарии приняли участие во втором заседании комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Народной скупщиной Сербии.

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