МИД Сербии: отношения с Россией достигли уровня стратегического партнерства

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БЕЛГРАД, 5 июня. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Дружеские отношения Сербии и Российской Федерации достигли уровня стратегического партнерства. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Сербии, опубликованного по результатам встречи и. о. председателя правительства, министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича и спикера Госдумы Вячеслава Володина.
"В сердечном и откровенном разговоре собеседники оценили, что дружеские отношения Сербии и России достигли уровня стратегического партнерства, и выразили готовность дальнейшего усиления всех видов сотрудничества. На фундаменте отличных политических отношений реально ожидать, что экономические и культурные отношения, как и общие проекты в различных сферах, еще больше интенсифицируются. Этому может помочь всестороннее и глубокое сотрудничество двух парламентов в различных областях, особенно в экономике и инвестициях", - говорится в сообщении МИД.
Дачич выразил удовлетворение в связи тем, что посещение делегации Госдумы во главе с Володиным представляет "еще одно подтверждение готовности двух стран продолжать политический диалог на высоком и высочайшем уровне", говорится в сообщении пресс-службы дипведомства.
Делегация Госдумы во главе со спикером Госдумы посетила Белград. Это был первый визит Володина в Европу в качестве председателя Госдумы.
Ранее Володин встретился с президентом Сербии Александаром Вучичем и председателем Народной скупщины (парламент) Сербии Маей Гойкович. Также российские парламентарии приняли участие во втором заседании комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Народной скупщиной Сербии.