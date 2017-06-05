Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Посольство США в Каире выступило с предостережением о возможных терактах в Египте

Международная панорама
5 июня, 23:48 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дина Пьяных
Поделиться
Материал из 1 страницы

КАИР, 5 июня. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Посольство США в Каире 5 июня выступило с предостережением о возможных новых террористических атаках в Египте. Соответствующее заявление опубликовано на сайте дипломатической миссии.

"Террористы атаковали цели, связанные с христианской общиной Египта, - говорится в коммюнике. - Инциденты произошли как в городской черте, так и пустынной местности. Возможны новые атаки. Египетское правительство разместило силы армии и полиции для защиты граждан страны и иностранцев.

В этой связи персоналу американской миссии запрещено посещать религиозные объекты за пределами так называемого Большого Каира. Кроме того, всем американским гражданам, проживающим в Египте или посещающим страну, предписано принять меры предосторожности и строго следовать соответствующим предписаниям по соблюдению мер безопасности.

26 мая в Египте на пустынной трассе в провинции Эль-Минья экстремисты расстреляли автобус с коптами, направлявшимися в христианский монастырь. Жертвами теракта стали 29 человек. За два дня до этого посольство США выступило с аналогичным предостережением о возможных террористических атаках в связи с угрозами экстремистов.

Смотрите также

Власти Египта выплатят по $5,5 тыс. семье каждого погибшего при атаке боевиков в Эль-Минье

Президент Египта распорядился взять под особый контроль расследование атаки на христиан

Премьер Египта: обеспечение нацбезопасности страны начинается за пределами ее границ

СМИ: египетские ВВС нанесли серию ударов по позициям боевиков "Аль-Каиды" в Ливии

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Египет
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Надписи "вход" и "выход" убраны с входных дверей московского метро
2
Интервью Путина телеканалу NBC смотрели более 6 млн человек
3
LA Times: Путин продемонстрировал мастерство дискуссии в интервью NCB
4
В Сочи двое детей выпали на проезжую часть из багажника машины
5
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию вокруг Катара
6
Шесть арабских стран разрывают дипотношения с Катаром
7
Сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче
Темы дня
Загрузка...
Реклама