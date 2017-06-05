Посольство США в Каире выступило с предостережением о возможных терактах в Египте

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КАИР, 5 июня. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Посольство США в Каире 5 июня выступило с предостережением о возможных новых террористических атаках в Египте. Соответствующее заявление опубликовано на сайте дипломатической миссии.
"Террористы атаковали цели, связанные с христианской общиной Египта, - говорится в коммюнике. - Инциденты произошли как в городской черте, так и пустынной местности. Возможны новые атаки. Египетское правительство разместило силы армии и полиции для защиты граждан страны и иностранцев.
В этой связи персоналу американской миссии запрещено посещать религиозные объекты за пределами так называемого Большого Каира. Кроме того, всем американским гражданам, проживающим в Египте или посещающим страну, предписано принять меры предосторожности и строго следовать соответствующим предписаниям по соблюдению мер безопасности.
26 мая в Египте на пустынной трассе в провинции Эль-Минья экстремисты расстреляли автобус с коптами, направлявшимися в христианский монастырь. Жертвами теракта стали 29 человек. За два дня до этого посольство США выступило с аналогичным предостережением о возможных террористических атаках в связи с угрозами экстремистов.