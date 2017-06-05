В Twitter появился бот, преобразовывающий твиты Трампа в официальные заявления Белого дома

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ВАШИНГТОН, 5 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. В Twitter появилась страница под названием RealPressSecBot, которая преобразовывает твиты президента США Дональда Трампа в официальные заявления Белого дома. Название профиля выбрано по аналогии с названием аккаунта официального представителя Белого дома (PressSec).
После того как Трамп публикует на своей странице в Twitter какое-либо сообщение, в RealPressSecBot создается шаблон документа пресс-службы Белого дома с текстом из твита Трампа, в который не вносятся никакие изменения. В описании профиля указано, что он проверяет новые твиты республиканца каждые пять минут.
Автором так называемого твиттер-бота стал активист и специалист по интернет-технологиям Рассел Нейсс. Как он сообщил газете Huffington Post, ему пришла в голову идея создать соответствующий профиль после того, как бывший представитель пресс-службы Белого дома при президенте Бараке Обаме преобразовал один из твитов нынешнего американского лидера в с виду полноценное заявление.
На странице на данный момент опубликовано девять "официальных заявлений" Белого дома, у нее порядка 65 тыс. подписчиков.