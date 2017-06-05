Белый дом: президент США не ищет ссоры с мэром Лондона

ВАШИНГТОН, 5 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Глава администрации США Дональд Трамп не ищет ссоры с мэром Лондона Садиком Ханом. Это утверждала на регулярном брифинге для журналистов первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби-Сандерс, комментируя критику со стороны Трампа, дважды прозвучавшую в адрес мэра британской столицы за последние два дня.

"Совершенно не вижу, что президент (США) ищет ссоры с мэром Лондона", - отметила официальный представитель американского лидера. Кроме того, она заверила, что было бы ошибкой усматривать в действиях Трампа нападки на Хана из-за того, что последний является мусульманином. "Было бы совершенно смехотворно предполагать нечто подобное", - сказала Хакаби-Сандерс.

После теракта, совершенного в Лондоне в ночь на 4 июня, Хан выступил со следующим обращением к жителям столицы Соединенного Королевства: "Мое предупреждение лондонцам и гостям нашего великого города - будьте спокойны и в бдительны. Вы можете увидеть сегодня возросшее число полицейских, в том числе вооруженных сотрудников и сотрудников в штатском. Нет причин волноваться из-за этого".

Трампа прокомментировал в воскресенье слова Хана в своем микроблоге в Twitter. "Не менее семи человек погибли и 48 ранены в теракте, а мэр Лондона говорит, что "нет причин для беспокойства", - написал президент США. "Мы должны перестать быть политкорректными, стоит заняться обеспечением безопасности наших граждан. Если мы не станем умнее, все будет только хуже", - добавил Трамп в другом сообщении.

Сегодня хозяин Белого дома обрушился в Twitter с новой критикой на Хана, усмотрев в его новых заявлениях "жалкие оправдания". Премьер-министр Великобритании встала на защиту Хана, а мэрия британской столицы заявила, что у Хана есть более важные дела, чем подготовка ответов на критические высказывания президента США, в которых слова лондонского градоначальника были "намеренно вырваны из контекста".