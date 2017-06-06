Sky: в автомобиле лондонского террориста найдены бутылки с зажигательной смесью

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ЛОНДОН, 5 июня. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Бутылки с зажигательной смесью были обнаружены в автомобиле, использованном злоумышленниками во время совершения теракта в Лондоне в ночь на 4 июня. Об этом сегодня сообщил телеканал Sky News со ссылкой на свои источники.
Поздно вечером 3 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста в британской столице; затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. По последним данным, в результате терактов семь человек погибли, 48 человек госпитализированы. Нападавшие были ликвидированы полицией. В рамках расследования терактов были задержаны 12 человек.