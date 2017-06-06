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Полиция освободила всех задержанных в связи с терактами в Лондоне

Международная панорама
6 июня, 0:14 дата обновления: 6 июня, 0:36 UTC+3

Как сообщили в лондонской полиции, никому не предъявили обвинения

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Материал из 1 страницы
© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

ЛОНДОН, 6 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Полиция Лондона освободила всех задержанных в связи с терактами, совершенными в центре британской столицы в ночь на 4 июня. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник Скотленд-Ярдом.

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"Все люди, задержанные в воскресенье, 4 июня, в рамках расследования, были освобождены без предъявления обвинений", - сообщила лондонская полиция.

На следующий день после теракта, жертвами которого стали семь человек, были задержаны 12 человек - семь мужчин и пять женщин.

Поздно вечером 3 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста. Затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих.

В понедельник Скотленд-Ярд назвал имена двух исполнителей теракта: 27-летний Хурам Шазад Батт, подданный Великобритании, родившийся в Пакистане, и 30-летний Рашид Редван, уроженец либо Марокко, либо Ливии. По данным британских СМИ, третий террорист был иностранцем.

Как сообщил в понедельник телеканал Sky News, в автомобиле, использованном террористами, были найдены бутылки с зажигательной смесью.

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