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Глава МИД Омана прибыл в Катар с необъявленным визитом

Международная панорама
6 июня, 1:03 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Павел Прокофьев

Эксперты связывают визит главы оманского внешнеполитического ведомства с попытками Маската урегулировать дипломатический кризис между Дохой и рядом стран региона

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 6 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Глава МИД Султаната Оман Юсеф бен Алауи бен Абдалла прибыл с необъявленным визитом в Катар на фоне заявлений ряда арабских государств о разрыве дипломатических отношений с эмиратом. Об этом сообщило информационное агентство KUNA.

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Оманский министр провел переговоры с шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и катарским коллегой Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимные интересы, а также способы развития двусторонних отношений.

Региональные эксперты связывают визит главы оманского внешнеполитического ведомства в Катар с попытками Маската урегулировать дипломатический кризис между Дохой и рядом стран региона.

Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, а следом Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий в понедельник объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром из-за поддержки эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политики и вмешательства в дела арабских государств. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара. Власти последнего уже выразили сожаление в связи с этим решением и назвали его необоснованным. До настоящего момента официальные лица Омана и Кувейта занимали выжидательную позицию.

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