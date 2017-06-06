Группировка ИГ взяла на себя ответственность за нападение в Мельбурне

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за произошедшее в понедельник нападение в австралийском Мельбурне, жертвой которого стал один человек. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее сообщалось, что неизвестный захватил женщину в заложники, укрылся в одной из квартир дома в районе Брайтон на юго-востоке Мельбурна и убил случайно оказавшегося рядом мужчину. Он оказал вооруженное сопротивление полиции, в результате которого трое полицейских получили ранения. Стражи порядка застрелили преступника и освободили заложницу.