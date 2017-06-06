Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Группировка ИГ взяла на себя ответственность за нападение в Мельбурне

Международная панорама
6 июня, 1:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Неизвестный захватил женщину в заложники, укрылся в одной из квартир дома в районе Брайтон и убил оказавшегося рядом мужчину

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за произошедшее в понедельник нападение в австралийском Мельбурне, жертвой которого стал один человек. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее сообщалось, что неизвестный захватил женщину в заложники, укрылся в одной из квартир дома в районе Брайтон на юго-востоке Мельбурна и убил случайно оказавшегося рядом мужчину. Он оказал вооруженное сопротивление полиции, в результате которого трое полицейских получили ранения. Стражи порядка застрелили преступника и освободили заложницу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Канада
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Надписи "вход" и "выход" убраны с входных дверей московского метро
2
Интервью Путина телеканалу NBC смотрели более 6 млн человек
3
LA Times: Путин продемонстрировал мастерство дискуссии в интервью NBС
4
Apple представила новую модель планшета iPad Pro, смарт-динамик HomePod и iMac
5
Полиция освободила всех задержанных в связи с терактом в Лондоне
6
Экс-начальник подмосковного управления Росгвардии Лаушкин объявлен в розыск
7
Шесть арабских стран разрывают дипотношения с Катаром
Темы дня
Загрузка...
Реклама